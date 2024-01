Bentornati nel format di Aperit-Hero! La rubrica dove parliamo delle grandi imprese dei nostri eroi dal mondo dei fumetti riportati al cinema o in televisione: il protagonista dell’Aperit-Hero di oggi è Daryl Dixon, conosciuto anche come The Last Man Standing

Nella puntata precedente di Aperit-Hero abbiamo parlato di Wolverine e la maledizione della sua immortalità. Quest’oggi, invece, parliamo di un personaggio che nei fumetti non è mai esistito, ma è stato una grandissima aggiunta che ha migliorato di tanto la qualità della serie tv in cui è protagonista. Il protagonista dell’Aperit-Hero di oggi è Daryl Dixon! Questo, seppur nei fumetti di The Walking Dead non esista, è uno dei migliori personaggi della serie tv live action, merito anche dell’interpretazione di Norman Reedus (giusto per curiosità, dai un’occhiata alla sua filmografia). Analizziamo insieme il personaggio e vediamo perché è ritenuto come The Last Man Standing.

Un signor nessuno | Aperit-Hero: Daryl Dixon, The Last Man Standing

Non sappiamo molto della vita di Daryl prima dell’apocalisse, sappiamo però che, come dice in un dialogo col personaggio di Beth Green, Daryl non era nessuno. Da quello che possiamo capire dai suoi racconti, Daryl viveva in un brutto giro, in una famiglia di narcotrafficanti. Un padre violento e una madre assente, con l’unica persona presente nella sua vita: suo fratello Merle Dixon, che gli ha insegnato a sopravvivere e a combattere, ma soprattutto a essere forte e indipendente. Il suo carattere rozzo e aggressivo nelle prime stagioni era dovuto proprio a un passato violento in cui Daryl ha dovuto imparare a sopravvivere. Diciamo quindi che la sua vita non è mai stata facile, non ha mai goduto dei piaceri e dei lussi di un bambino comune, ma ha sin da subito dovuto imparare a proteggersi da solo e questo l’ha portato a non fidarsi di nessuno, rendendolo così un lupo solitario.

Sempre durante un dialogo con Beth Green nella quarta stagione della serie, Daryl ci rivela che non ha mai avuto regali di Natale, di compleanno, non ha mai avuto amici con cui divertirsi, nessuno che lo amasse e che lo trattasse con rispetto. Daryl non ha mai avuto niente dalla sua famiglia, tantomeno da amici che non aveva. Questo ha costruito il carattere di un uomo che non si fida di nessuno se non di suo fratello, sempre sottomesso a Merle, sempre diffidente e sulle sue. In poche parole, Daryl non era nessuno e non aveva niente prima dello scoppio della pandemia globale che ha cambiato il mondo e trasformato miliardi di persone in zombie.

Una nuova famiglia | Aperit-Hero: Daryl Dixon, The Last Man Standing

La sua vita, però, è cambiata quando è arrivato il protagonista principale della serie: Rick Grimes. Come da copione, all’inizio Daryl non si fidava nessuno del gruppo in cui si trovava ed era pronto a uccidere chiunque risvegliasse del sospetto in lui. Le cose sono cambiate proprio quando lo sceriffo arrivò nella piccolo gruppo di sopravvissuti. Conoscendo Rick, infatti, diventò il suo migliore amico. Anzi, forse questo termine è fin troppo riduttivo, perché dalla morte di Merle Dixon, dopo tutti i loro trascorsi insieme, Rick chiamò Daryl “fratello“. Rick Grimes rappresenta la svolta nella vita di Daryl, tanto da renderlo il suo braccio destro, a sorvegliare ogni luogo in cui si trovavano e a prendersi cura degli altri trovando provviste o proteggendoli.

Purtroppo, però, le cose non sono tutte rose e fiori. Nel corso delle stagioni, infatti, prima Daryl perde la giovane Beth Green, a cui si era legato molto, ritenendola un’amica intima, quasi come se fosse sua sorella minore. La sua morte ha causato un altro trauma nel suo cuore, ma questo l’ha spinto a diventare ancora più protettivo nei confronti di chi ama e anche più violento nei confronti di chi rappresenta una minaccia per loro. Il dolore più grande, però, è la morte del suo migliore amico Rick. O meglio, morte apparente, visto che avremo lo spin-off anche su Rick Grimes e Michonne. Ma fatto sta che Daryl non ha più avuto pace da quel momento, convinto che Rick sia ancora vivo e cerca in ogni modo di trovarlo, a volte allontanandosi dal gruppo per cercarlo.

Proteggi i tuoi cari | Aperit-Hero: Daryl Dixon, The Last Man Standing

Dopo la “morte” di Rick Grimes e l’abbandono di Michonne, che ha trovato delle prove che il suo amato è ancora in vita. la piccola figlia dello sceriffo, Judith Grimes, è rimasta senza genitori. A questo punto Daryl diventa il degno sostituto di Rick, diventando praticamente il nuovo protagonista della storia. Inizia a prendersi cura di Judith, diventando suo zio, e si carica di tutte le responsabilità che aveva Rick, proteggendo la sua migliore amica Carol e tutti i suoi cari, tra Maggie, Ezekiel, Gabriel, Rosita, Aaron e tutti i nuovi personaggi che si uniscono a loro. Diventa l’eroe della storia, pianificando piani strategici e affrontando tutte le minacce in cui il suo gruppo si imbatte, difendendolo a spada (o balestra) tratta.

Uno dei grandi cambiamenti di Daryl è il fattore fiducia. Se all’inizio della serie non si fidava di nessuno, seppur con i propri tempi, ha iniziato a fidarsi anche di Negan, colui che ha schiavizzato il suo gruppo e ucciso anche Glenn Rhee e Abraham Ford. Nonostante tutto quello che ha fatto, quando Negan si schiera con loro, i due si alleano per sconfiggere i Sussurratori, un gruppo di sopravvissuti che si camuffano con le facce degli infetti per immischiarsi tra loro. Questo rappresenta un grande passo avanti, specie quando Daryl inizia a sostenere Negan quando Maggie Rhee, la moglie di Glenn, è ancora infuriata per l’omicidio di suo marito. Non solo Daryl riesce a controllare la propria rabbia, è diventato anche più saggio.

The Last Man Standing

Quindi perché Daryl è The Last Man Standing? La risposta è molto semplice: è il personaggio più duraturo della serie. Fin dal primo episodio si è dimostrato un uomo forte e capace di cavarsela da solo, ma aveva molto da migliorare su sé stesso. Cosa che ha fatto, è diventato più saggio e calmo, seppur comunque mantenga sempre il suo carattere da uomo solitario. Questa sua indole a cavarsela da solo, che ha avuto sin dall’infanzia, l’ha reso il personaggio più resistente, quasi immortale. No, non è un’esagerazione, Daryl è sopravvissuto a tutto, cadute alte, esplosioni, orde d’infetti, pazzi squilibrati, pugnalate e frecce. Niente è stato capace di abbatterlo. Tuttavia, vivere così a lungo in un mondo così pericoloso ti fa assistere a molte tragedie e perdite, a vivere una vita molto triste in cui bisogna godersi ogni momento con qualcuno perché il giorno seguente potrebbe morire. Nonostante l’immenso dolore emotivo e i ricordi di un passato nostalgico, la sua resistenza lo rende The Last Man Standing.

Siamo giunti alla fine di questo episodio di Aperit-Hero. Voi cosa ne pensate di Daryl? Come pensate che continuerà la sua storia nel mondo di The Walking Dead? Ditecelo con un commento qui sotto. Continuate a seguirci su tuttotek.it per non perdervi il prossimo episodio di Aperit-Hero, ogni sabato alle 18!

