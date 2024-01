Notebook Lenovo Yoga Slim: l’offerta Euronics su un pc intelligente

Arriva una delle ultime offerte dello Star Club di Euronics e vogliamo spingervi ad approfittare dell’offerta sul Notebook Lenovo Yoga Slim, un pc leggero e altamente performante con l’intelligenza artificiale

Proprio come lo sappiamo noi, lo sa anche Euronics: Lenovo è uno dei marchi migliori nel campo dei pc, infatti è presente nella lista dei portatili notebook più venduti. Ecco perché Euronics ha puntato molto bene e ha scelto di dare in offerta il Notebook Lenovo Yoga Slim, un portatile altamente performante che vi permette di lavorare o studiare e allo stesso tempo di gettarvi nel futuro grazie all’uso dell’intelligenza artificiale. Proprio così, anche i portatili ora hanno l’IA a portata di mano e vi permettono di fare molte cose, in qualsiasi posto e in qualsiasi momento. Oggi lo troviamo a 1299 euro invece di 1499. Potete acquistare il notebook cliccando qui, ma sbrigatevi, oggi 31 gennaio è l’ultimo giorno per approfittarne!

Perché approfittare dell’offerta sul Notebook Lenovo Yoga Slim

Questo notebook offre prestazioni premium e delle immagini davvero straordinarie, grazie all’Intel Evo con dei processori Intel Core di serie H di dodicesima generazione e scheda grafica Intel Arc. Questo portatile è progettato per il multitasking, ha una batteria dalla durata molto lunga e una scheda grafica che permettono di avere il massimo della qualità immagine, ideale per l’elaborazione di video in 8K, la modifica delle foto e giocare a videogiochi di altissima qualità. Il touchscreen OHD del PC riproduce immagini molto fluide e una frequenza di aggiornamento elevata a 144 Hz e inoltre lo schermo è sempre luminoso, in modo da poterlo utilizzare in qualsiasi ambiente. La tastiera dona più velocità e più comfort nel digitare le parole e il design è sottile e leggero, quindi si può portare ovunque con estrema facilità anche grazie alla batteria di lunga durata e ricarica rapida.

Il punto forte però arriva qui: questo notebook è dotato di intelligenza artificiale. Ha una tecnologia AI Engine+ che rende il pc più sicuro, coerente, veloce e intuitivo. Sa già cosa vi serve prima che voi lo chiediate e risponde in tempo reale. Si possono anche regolare le prestazioni su misura per aggiungere potenza e ottimizzare la durata della batteria. Con Intelligent Sense si può anche accedere velocemente, migliorare la risoluzione e la qualità delle immagini, dare dei comandi con la voce o tramite dei gesti, ridurre al minimo il rumore ambientale per effettuare videochiamate ovunque e molto altro.

Se state cercando un nuovo notebook e cercate il top, allora dovete assolutamente approfittare dell’offerta sul Notebook Lenovo Yoga Slim. Continuate a seguirci su tuttotek.it per altre offerte e molto altro.