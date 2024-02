L’auto volante sta per arrivare per davvero

Guarda, un’auto volante! No, non è una presa in giro, infatti Toyota, Stellantis, Hyundai e Mercedes-Benz si stanno muovendo nel mercato degli eVTOL per realizzare dei veri velivoli a decollo e atterraggio verticale che cambierebbero il mondo dei veicoli del futuro

Sembra una cosa folle, ma alla fine sta per succedere davvero: sta per arrivare l’auto volante, tutto questo grazie ai colossi del mercato delle auto come Toyoa, Stellants, Hyundai e Mercedes-Benz stanno lavorando duramente e hanno investito in start up per rendere comuni gli eVTOL. Questi sono dei velivoli a decollo e atterraggio verticale che potrebbero tranquillamente essere prodotti da migliaia di fabbriche e vendute sul mercato. Queste auto volanti porterebbero gli utenti della strada ad allontanarsi dal traffico, spendendo tra il 20/30% in più rispetto a un viaggio con Uber Black, secondo quanto sostiene un top manager di Hyundai. La casa automobilistica coreana ha un controllo dedicato a questa tipologia di veicoli, Supernal, che al CES di Los Angeles ha presentato il velivolo S-A2.

L’auto volante esiste e arriverà

Altre case automobilistiche come Stellantis hanno comprato le quote di un player del settore, Archer Aviation. Altri come Honda che sta sviluppando dei propri eVTOL. Questo settore, quindi, crescerà esponenzialmente nei prossimi anni. L’unione tra la cultura aziendale dei produttori dei velivoli e quella dei costruttori di auto porterebbe a creare una nuova mobilità, a patto che le questioni normative sul controllo di questo tipo di traffico si risolvano a breve. L’S-A2 di Supernal, ad esempio, è un velivolo in grado di ospitare un pilota e quattro passeggeri, viaggiando a 193 km/h per tragitti dai 45 ai 60 km e un’altezza di 500 metri, molto inferiore rispetto agli aerei di prima linea.

La Toyota, invece, ha collaborato con Joby Aviation, in cui ha investito 400 milioni di dollari aiutando l’azienda a iniziare la produzione di eVTOL seguendo i dettami della filosofia kaizen. Toyota fornirà anche componenti chiave per i propulsori dei velivoli di Joby e la loro produzione inizierà nel 2025. Stellantis, invece, sta aiutando Archer Aviation a definire le linee di produzione. Dovrebbero essere operative dalla metà del 2024 e dovrebbero produrre 650 velivoli l’anno. Mercedes-Benz invece investe 30 milioni di dollari in Volocopter già dal 2017. Scopriremo col tempo se davvero cambierà il mondo dei veicoli.

