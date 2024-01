OnePlus Nord N30 SE 5G: ufficiale il nuovo smartphone economico

Arriva OnePlus Nord N30 SE 5G, lo smartphone economico con supporto 5G, batteria da 5.000mAh e ricarica rapida a 33W

OnePlus ha ampliato la sua gamma di smartphone con il lancio di OnePlus Nord N30 SE 5G, una versione aggiornata del modello Nord N30 5G presentato lo scorso anno. Si tratta di un dispositivo economico, ma con alcune caratteristiche che lo rendono competitivo nella fascia bassa del mercato.

OnePlus Nord N30 SE 5G: caratteristiche

Il punto di forza dello smartphone è sicuramente il supporto alle reti 5G, grazie al processore Dimensity 6020 di MediaTek, lo stesso che equipaggiano altri smartphone nella stessa fascia di prezzo. Questo chip garantisce prestazioni fluide e una buona autonomia, anche grazie alla batteria da 5.000mAh con ricarica rapida SuperVOOC a 33W, che permette di ricaricare il telefono in poco più di un’ora.

Lo schermo è un LCD da 6,72 pollici con risoluzione FHD+, abbastanza ampio e luminoso per godersi i contenuti multimediali. Il comparto fotografico è composto da una fotocamera frontale da 8MP e da una doppia fotocamera posteriore da 50MP + 2MP, che offre scatti di buona qualità in condizioni di luce ottimali.

Disponibilità e prezzi

OnePlus Nord N30 SE 5G è disponibile in due colori: Cyan Sparkle e Black Satin, che conferiscono al telefono un aspetto elegante e moderno. La memoria interna è di 128GB, espandibile tramite microSD, mentre la RAM è di 4GB.

Il prezzo è molto interessante: solo 599 dirham negli Emirati Arabi Uniti, pari a circa 150 euro al cambio attuale. Al momento non sappiamo se lo smartphone arriverà anche in Europa, magari con un nome diverso, ma sarebbe sicuramente una proposta da tenere d’occhio per chi cerca un telefono economico e veloce.

Cosa ne pensate dei nuovi smartphone OnePlus? Li acquisterete quando saranno disponibili? Fateci sapere la vostra opinione nella sezione commenti, vi invito poi a seguire la nostra sezione mobile per non perdere nessuna novità.