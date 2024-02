Nuova Bugatti in arrivo: ecco come potrebbe essere!

Prevista già per la prima metà del 2024, la nuova Bugatti abbandonerà il poderoso motore w16. Come sarà la nuova supercar della casa di Molsheim? Scopriamo qualche anticipazione!

Non capita di frequente che venga lanciata sul mercato una nuova Bugatti: le uniche due auto prodotte di recente sono state la Veyron e la Chiron. Due vetture contraddistinte dalla creazione di molte versioni speciali, entrambe basate sull’architettura dell’incredibile motore w16 e molto simili tra loro come impostazione. Ora però le cose sono destinate a cambiare: è tempo di salutare i motori puramente termici dalla generosa cubatura per abbracciare nuove tecnologie più efficienti ed al passo con i tempi.

La nuova Bugatti, erede naturale della Chiron, dovrebbe quindi essere una vettura dal carattere molto innovativo. Secondo alcune indiscrezioni vedrà anche l’introduzione di una nuova piattaforma inedita, spinta da un propulsore termico abbinato ad un sistema ibrido ad alte prestazioni. Una decisione drastica ma necessaria per voltare pagina rispetto a quanto fatto sinora ed affrontare le nuove sfide del futuro.

Nuova Bugatti: sarà sorprendente!

Le attese per la nuova Bugatti sono sicuramente molto alte: il marchio francese rappresenta da sempre un punto di riferimento in quanto a stile e tecnologia dell’automobile. Il design della vettura è stato elaborato per mezzo di una lunga ricerca, iniziata addirittura nel 2021 e, sempre secondo alcune fonti, la vettura sarebbe praticamente già pronta per il lancio ormai da mesi. Estetica a parte, è inutile aggiungere che l’attenzione si concentrerà quasi subito sull’unità motrice che spingerà la vettura.

Sarà sorprendente, tecnologicamente e in termini di innovazione. Sarà un’auto completamente fuori dal comune ed è una vera gioia lavorarci.

Achim Anscheidt, ex direttore del design di Bugatti.

In tal senso sono state fatte numerose e fantasiose speculazioni: alcuni sostengono che la nuova Bugatti sarà spinta da una versione aggiornata del W16, altri arrivano persino a sostenere che sarà dotata di un ‘umile’ V8. Più probabilmente sarà spinta da un’unità creata ex novo, data anche la natura molto esclusiva di questa sportiva: sembra infatti che ne verrà realizzato un numero inferiore rispetto a Veyron e Chiron. Non è però da escludere che ciò sia solo un espediente per realizzare in seguito molte versioni speciali, ancor più uniche ed ambite dal pubblico.

