FUJIFILM: presentata la nuova mirrorless GFX100 II

FUJIFILM GFX100 II è il nuovo modello di punta della Serie GFX che offre un significativo miglioramento delle prestazioni nello scatto continuo, nell’AF e nella registrazione video: scopriamo insieme le sue caratteristiche

La nuova FUJIFILM GFX100 II è dotata del sensore di immagine ad alta velocità da 102MP di nuova concezione “GFX 102MP CMOS II HS” e del motore di elaborazione delle immagini ad alta velocità “X-Processor 5” per fornire fino al doppio della velocità di lettura del segnale rispetto al modello attuale.

GFX100 II vanta una qualità dell’immagine superiore grazie all’impiego del sensore di grande formato che produce una ricca gradazione tonale e una forte definizione tridimensionale. Inoltre, il più recente sensore di immagine High Speed, abbinato al motore di elaborazione delle immagini ad alta velocità ha reso possibile portare per la prima volta nella serie GFX l’AF basato sull’intelligenza artificiale per il rilevamento dei soggetti, sviluppato con la tecnologia Deep Learning, e l’ultimo algoritmo AF predittivo sviluppato con X-H2S. Anche le prestazioni di scatto a raffica sono migliorate passando dagli attuali 5,0 fotogrammi al secondo a 8,0 fotogrammi al secondo per ampliare le possibilità di utilizzo, dagli scatti di moda, commerciali e di paesaggio agli scatti in ambito sportivo e di cronaca, dove le prestazioni ad alta velocità sono essenziali.

L’impiego del nuovo sensore ha portato anche a un significativo miglioramento delle prestazioni di registrazione video. Per la prima volta nella gamma GFX, questa fotocamera può registrare internamente video 4K/60P e 8K/30P in formato 4:2:2 a 10-bit. Offre anche le nuove modalità “Formato Video” per sfruttare le caratteristiche del sensore Large Format. La fotocamera supporta vari formati di registrazione cinematografica, tra cui Premista, 35mm e anamorfico (35mm) quando si usando questi obiettivi tramite un anello adattatore. Ciò consente la registrazione video in un’ampia gamma di situazioni, completata anche dalla maggiore velocità di lettura del sensore e dal tracking AF.

Il miglioramento delle prestazioni riguarda anche l’espandibilità del sistema. Il corpo di GFX100 II è dotato di una porta Ethernet e di connettori HDMI Type A e USB-C per una migliore connettività con dispositivi esterni. Il supporto per il servizio cloud “Frame.io Camera to Cloud” e la sincronizzazione del timecode con ATOMOS AirGlu BT semplificano notevolmente il flusso di lavoro.

Anche la qualità dell’immagine è stata migliorata con l’introduzione della sensibilità ISO80 nella gamma nativa e della modalità di simulazione pellicola “REALA ACE”. I miglioramenti hardware includono la stabilizzazione dell’immagine nel corpo (IBIS) a cinque assi fino a 8 STOP e l’EVF ad alto ingrandimento e ad alta definizione da 9,44 milioni di pixel con ingrandimento del mirino 1,0x. Le nuove caratteristiche del design del corpo macchina includono un ampio schermo LCD secondario, un pannello superiore inclinato e una finitura superficiale con una nuova texture. GFX100 II rappresenta l’evoluzione del modello attuale in tutte le aree per soddisfare le esigenze di fotografi e videomaker professionisti.

Le più alte prestazioni di scatto a raffica e AF nella storia della Serie GFX grazie al nuovissimo sensore di immagine high-speed “GFX 102MP CMOS II HS” e al motore di elaborazione delle immagini ad alta velocità “X-Processor 5”

GFX100 II è dotata del sensore di immagine da 102 MP di nuova concezione “GFX 102MP CMOS II HS” che vanta una velocità di lettura del segnale fino al doppio rispetto al modello attuale per consentire lo scatto continuo fino a 8,0 fotogrammi al secondo. Gli utenti possono godersi lo scatto a raffica a intervalli rapidi senza alcuno stress grazie anche al potenziamento della memoria buffer. Nel campo della fotografia sportiva, difficile con i modelli della gamma GFX precedenti, GFX100 II permette di cogliere momenti fotografici decisivi preservando l’alta definizione e l’alta qualità dell’immagine sinonimo del sensore Large Format.

L’impiego di un algoritmo migliorato ha evoluto il Face/Eye AF e introdotto l’AF di rilevamento del soggetto basato sull’intelligenza artificiale, sviluppato con la tecnologia Deep Learning. La potenza dell’intelligenza artificiale fa sì che la fotocamera sia ora in grado di rilevare animali, uccelli, automobili, motociclette, biciclette, aeroplani, treni, insetti e droni. Un soggetto rilevato viene automaticamente tracciato e mantenuto a fuoco in modo che gli utenti possano concentrarsi sulle opportunità di scatto e sull’inquadratura. L’evoluto algoritmo AF predittivo permette una maggiore efficacia delle funzionalità di tracciamento avanzate per soggetti in rapido movimento, come ad esempio nella fotografia sportiva.

La fotocamera è dotata di un nuovo mirino EVF ad alta definizione e ingrandimento con 9,44 milioni di pixel e con ingrandimento 1,0x. Sopprime la parallasse e la distorsione che tipicamente si verificano quando la posizione dell’occhio viene spostata durante l’utilizzo del mirino, fornendo così una migliore esperienza di utilizzo. L’EVF vanta un frame rate di aggiornamento di circa 120fps per identificare con fluidità e precisione i movimenti rapidi di un soggetto.

La funzione Zona AF può essere ora personalizzata. La forma dell’area AF può essere regolata per adattarsi alla situazione di ripresa per una messa a fuoco automatica più accurata.

Gamma più ampia di espressioni fotografiche, grazie alla sensibilità ISO80 nativa e alla nuova modalità di simulazione pellicola “REALA ACE”

Il miglioramento della struttura dei pixel del nuovo sensore ha incrementato gli elettroni saturati, consentendo così l’impiego di ISO80 come sensibilità standard. Quando la sensibilità del sensore è impostata su ISO80, la fotocamera può acquisire immagini con una gamma dinamica maggiore e un rumore inferiore rispetto al modello precedente.

Le microlenti del nuovo sensore sono state migliorate per aumentare l’efficienza di cattura della luce ai bordi del sensore, migliorando così, rispetto al modello precedente, la qualità dell’immagine ai bordi e la precisione dell’AF.

GFX100 II è dotata di un totale di 20 modalità di simulazione pellicola, inclusa la nuova “REALA ACE” per dare alle immagini una gamma ancora più diversificata di toni originali. “REALA ACE” offre una riproduzione fedele dei colori e tonalità ad alto contrasto, che la rendono adatta a qualsiasi soggetto e situazione.

La fotocamera è dotata della funzione Pixel Shift Multi-Shot, che consente una risoluzione 4x e una riproduzione accurata dei colori. Il meccanismo IBIS è controllato con precisione per spostare il sensore d’immagine di 0,5 pixel e scattare 16 immagini RAW in rapida successione. Il software dedicato “Pixel Shift Combiner” viene quindi utilizzato per combinare i 16 file RAW per generare un’immagine da 400MP. Questa è la scelta perfetta per la fotografia commerciale o l’archiviazione digitale di beni culturali.

La fotocamera supporta il formato file HEIF, che fornisce una profondità di colore a 10 bit mantenendo la dimensione del file al 70% rispetto a quella del formato JPEG per consentire l’archiviazione delle immagini con maggiore qualità ed efficienza.

Prestazioni video evolute per soddisfare le esigenze della produzione video professionali

L’impiego del nuovo sensore ha permesso di implementare la registrazione interna in formato 4:2:2 a 10bit di filmati 4K/60P e persino 8K/30P. La velocità di lettura del sensore è stata aumentata per sopprimere l’effetto del rolling shutter e consentire così riprese naturali anche dei soggetti in movimento. Adesso la sensibilità ISO100 è disponibile anche in modalità video per riprese con una qualità d’immagine ancora più elevata.

GFX100 II supporta tre codec Apple ProRes, ovvero Apple ProRes 422 HQ, Apple ProRes 422 e Apple ProRes 422 LT. Quando si effettuano riprese in uno di questi tre formati, la fotocamera permette di attivare la registrazione simultanea del formato Apple ProRes 422 Proxy, che riduce il carico di lavoro in fase di editing video per semplificare il flusso complessivo, dalle riprese alla post-produzione.

La fotocamera supporta vari formati di registrazione cinematografica, tra cui Premista, 35mm e anamorfico (35mm) quando si usano questi obiettivi tramite un anello adattatore. È possibile registrare il video con impostazioni ottimizzate, così da soddisfare una sempre maggiore quantità di esigenze espressive.

È stata aggiunta la funzione tracking AF per la registrazione video. Gli utenti possono toccare lo schermo per specificare quale soggetto seguire durante le riprese in modalità AF-C + Wide/Tracking AF. Ciò consente alla fotocamera di inseguire il soggetto voluto anche in situazioni in cui sono presenti più soggetti nell’inquadratura.

Questa è la prima fotocamera della serie GFX dotata di F-Log2 con gamma dinamica estesa fino a 14+ stop. Questo miglioramento consente la registrazione video con tonalità arricchite, ampliando così in modo significativo il potenziale di post-produzione.

GFX100 II può generare video fino a 8K/30P 12-bit in formato RAW tramite l’uscita HDMI. La fotocamera può registrare video nel formato Apple ProRes RAW quando abbinata al monitor NINJA V+ di ATOMOS e nel formato Blackmagic RAW se utilizzata con il monitor Video Assist 12G di Blackmagic Design.

La fotocamera supporta la sincronizzazione del timecode con ATOMOS AirGlu BT. Ciò consente la sincronizzazione perfetta del timecode con più fotocamere, soddisfacendo così la domanda nel campo delle produzioni video.

Ampia espandibilità del sistema

Il corpo della fotocamera è dotato di una porta Ethernet e di terminali HDMI Type A e USB-C per ampliare significativamente la connettività con dispositivi esterni per diverse combinazioni di periferiche.

È possibile collegare un SSD esterno tramite USB-C per registrare foto e video direttamente nell’SDD in qualsiasi modalità o formato, inclusi 4K/60P e 8K/30P.

La fotocamera supporta il servizio cloud “Frame.io Camera to Cloud”, in modo che i file proxy Apple ProRes e una varietà di altri file video possano essere caricati direttamente su Frame.io, semplificando così notevolmente il flusso di lavoro, dalla ripresa all’editing.

La fotocamera è dotata di due slot per schede di memoria che supportano sia le CFexpress Type B sia le ampiamente diffuse schede SD. L’utilizzo di una scheda CFexpress Type B con un’elevata velocità di scrittura permette di sfruttare al massimo le prestazioni video di GFX100 II.

GFX100 II è dotata di un nuovo meccanismo IBIS che migliora la precisione della stabilizzazione utilizzando anche le informazioni sull’immagine per rilevare le vibrazioni della fotocamera. Il risultato sono prestazioni di stabilizzazione a cinque assi fino a 8 STOP, le migliori tra le fotocamere Fujifilm. Gli utenti possono scattare a mano libera con facilità anche in situazioni di scarsa illuminazione, come nei paesaggi notturni. Questo meccanismo IBIS viene utilizzato anche per spostare con elevata precisione il sensore di immagine per produrre fotografie da 400 MP tramite la funzione Pixel Shift Multi-Shot.

Il corpo della fotocamera è stato progettato alla ricerca della praticità, con molteplici miglioramenti rispetto ai modelli precedenti. La nuova texture BISHAMON-TEXTM viene utilizzata per massimizzare la presa della fotocamera quando viene tenuta in mano da varie angolazioni. Il pannello superiore è leggermente inclinato in modo che le impostazioni della fotocamera possano essere controllate a colpo d’occhio. Il monitor LCD secondario nella parte superiore è più grande rispetto ai modelli precedenti, con un design della GUI aggiornato per una migliore visibilità.

Il corpo macchina offre resistenza alla polvere e all’umidità e la capacità di funzionare a temperature fino a -10 °C. L’eccezionale portabilità della fotocamera unita alla sua robustezza espandono il mondo della fotografia ad altissima risoluzione a tutte le situazioni di scatto.

L'operatività di vari pulsanti è stata migliorata. Tre pulsanti Fn con funzionalità avanzata sono posizionati nella parte superiore dell'impugnatura per garantire una veloce operatività sulla fotocamera quando cambiano le condizioni di ripresa.

Prezzo e disponibilità

FUJIFILM GFX100 II sarà disponibile da fine settembre al prezzo suggerito al pubblico di 8.145 euro iva inclusa.