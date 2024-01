Recensione Ezviz CP7: affidabilità e prestazioni da top

In questa recensione parliamo dell’Ezviz CP7, citofono senza fili di nuovissima generazione con funzioni veramente interessanti

Oggi parliamo dell’Ezviz CP7, un dispositivo che promette affidabilità e prestazioni di alto livello nel mondo della sicurezza domestica. Con il crescente interesse per la tecnologia smart per la casa, il videocitofono Ezviz CP7 si presenta come una soluzione avanzata, offrendo la comodità di una connessione senza fili e una serie di funzionalità progettate per migliorare la sicurezza e la tranquillità degli utenti. In questa analisi approfondita, esploreremo le caratteristiche chiave, l’usabilità e l’efficacia del Ezviz CP7, svelando se questo dispositivo è davvero all’altezza delle aspettative e merita di essere considerato un top di gamma nel suo settore.

Confezione e unboxing | Recensione Ezviz CP7

La confezione del videocitofono Ezviz CP7 offre un’esperienza di unboxing impeccabile, evidenziando l’attenzione per i dettagli fin dall’inizio. Al momento di aprire la scatola, ci si trova di fronte a una disposizione ordinata e protettiva degli accessori. All’interno, è possibile trovare una serie di componenti essenziali che arricchiscono l’esperienza di installazione. Tra gli elementi inclusi vi sono il supporto da parete per il monitor, l’adattatore di alimentazione, il template di foratura per il monitor e il pannello intercom, oltre al cacciavite, tre badges, il kit di viti, cavi e connettori, nonché il cavo di alimentazione DC 24V. La presenza di informazioni regolamentari e una guida rapida completano la confezione, assicurando che gli utenti siano dotati di tutto il necessario per un’installazione agevole e sicura. La cura apportata alla confezione riflette la premura di Ezviz nel fornire non solo un prodotto di alta qualità, ma anche un’esperienza complessiva positiva sin dal momento dell’unboxing.

Caratteristiche tecniche

Il videocitofono Ezviz CP7 è caratterizzato da specifiche tecniche avanzate che ne fanno un dispositivo di sicurezza domestica affidabile e performante. La telecamera esterna presenta un sensore CMOS progressivo da 1/2.7″, un obiettivo grandangolare da 2.0 mm con risoluzione massima di 2K, e supporta il riconoscimento notturno. La connessione avviene tramite cavo con trasmissione digitale, e offre opzioni di apertura porta e sblocco elettrico. Il videocitofono supporta il rilevamento intelligente del movimento umano e offre la possibilità di comunicare a distanza in video. La robustezza del dispositivo è evidenziata dalle condizioni operative estese, con una resistenza alle intemperie e alle manipolazioni. Il display interno da 7″ è touch screen con risoluzione di 1024 × 600, e il dispositivo supporta la memorizzazione locale su microSD e l’archiviazione cloud EZVIZ. Nel complesso, il Ezviz CP7 si distingue per la sua combinazione di funzionalità avanzate e design robusto, offrendo una soluzione completa per la sicurezza domestica. Di seguito qualche interessante funzione:

Rilevamento intelligente del movimento umano, Rilevamento di permanenza

Allarme Antimanomissione supportato

Conversazione bidirezionale video a lunga distanza

Installazione e utilizzo | Recensione Ezviz CP7

L’installazione del videocitofono Ezviz CP7 è un processo agevole che richiede pochi passaggi precisi. Per montare il pannello del citofono, è sufficiente rimuovere le viti inferiori, inclinare il pannello in avanti e posizionare la dima di foratura. I fili vanno quindi collegati alle morsettiere del pannello utilizzando il cacciavite incluso nella confezione. Per il monitor interno, l’utilizzo della dima di foratura è anch’esso fondamentale. Dopo l’installazione del pannello, i due fili provenienti dal citofono vanno collegati all’alimentatore, inserendo il connettore nella porta di alimentazione posta sul retro del monitor, senza doverlo collegare direttamente alla presa a muro.

Per ampliare le funzionalità, è possibile inserire una scheda microSD, venduta separatamente, nello slot dedicato. Tramite l’App EZVIZ, toccando “Elenco registrazioni,” è possibile monitorare lo stato della scheda. Il videocitofono può essere facilmente collegato allo smartphone attraverso una rapida procedura, utilizzando anche un badge RFID (in scatola ne sono presenti tre). L’App EZVIZ consente di visualizzare in tempo reale le immagini e ascoltare i suoni, catturare istantanee, registrare video, e selezionare la definizione video desiderata. Un ulteriore vantaggio è la compatibilità con i sistemi vocali di assistenza, come Alexa e Google Home, rendendo l’esperienza utente ancora più integrata e comoda.

Funzioni interessanti | Recensione Ezviz CP7

Il videocitofono Ezviz CP7 si distingue per una serie di funzioni avanzate che arricchiscono notevolmente l’esperienza di sicurezza domestica. La sua versatilità si manifesta nella compatibilità con sistemi a 2 e 4 fili, garantendo una facile integrazione con diverse configurazioni di impianti esistenti. Una caratteristica unica è la gestione separata del cancello automatico e dell’ingresso pedonale, consentendo un controllo personalizzato sull’accesso. La varietà di opzioni per l’apertura del portone, tra cui badge RFID, monitor interno e applicazione Ezviz sullo smartphone, offre flessibilità e praticità. La qualità video eccezionale a 2K, associata a un ampio angolo di visualizzazione di 162 gradi, assicura immagini chiare e dettagliate, contribuendo a una sicurezza completa.

La funzione di rilevamento del movimento, personalizzabile in termini di sensibilità e zona di rilevamento, offre una protezione avanzata, il tutto senza la necessità di costose sottoscrizioni. Inoltre, la possibilità di definire “no filming zones” per la privacy consente agli utenti di esercitare un controllo più approfondito sulla registrazione video, proteggendo la propria privacy in modo efficace.

Conclusioni

Il videocitofono Ezviz CP7 si presenta come un prodotto di sicurezza domestica di fascia alta che giustifica appieno il suo prezzo di 300€. La sua differenziazione rispetto alla concorrenza emerge chiaramente attraverso un mix di funzionalità avanzate e un design all’avanguardia. Con caratteristiche di intelligenza artificiale, compatibilità con badge RFID e un’applicazione per smartphone, il CP7 offre un’esperienza di sicurezza completa e flessibile. La qualità video a 2K, l’ampio angolo di visualizzazione e le opzioni di gestione personalizzate contribuiscono a posizionarlo al vertice del settore.

