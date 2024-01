Lazio-Napoli: dove vedere la partita?

La Domenica di calcio sta facendo il suo corso e, oltre agli scontri diretti, presentiamo un big match di rilievo. Ecco Lazio-Napoli, dove vedere l’importante partita? Andiamo a scoprire ogni dettaglio in questo articolo

I diritti tv sono ormai all’ordine del giorno e le società calcistiche guadagnano grazie a introiti e sponsorizzazioni. La Serie A si ritrova così ad essere suddivisa tra Sky e DAZN, con quest’ultima che può vantare la piena esclusività dell’intero prodotto. Questa gestione diviene però controproducente per utenti e tifosi, i quali si ritrovano costretti a cercare molte informazioni utili per ogni sfida. L’articolo in questione ha dunque questo obiettivo: spiegare dove vedere Lazio-Napoli e scoprire chi dovrebbe verosimilmente giocare.

La giornata 22 di Serie A mette così in evidenza Lazio e Napoli, una contro l’altra. Sarri e Mazzarri, due tecnici che hanno subito diverse critiche e che hanno obiettivi simili. Qualificarsi alla Champions League è uno di questi.

Dove vedere Lazio-Napoli: sarà possibile vedere la partita su Sky? La risposta è no!

La sesta in classifica – a 33 punti – contro la nona in classifica, a 31 punti, pronte a battagliare per dimenticare la disfatta della Supercoppa italiana, entrambi vittime dell’Inter. I biancocelesti lo scorso anno furono in grado di annichilire i partenopei, che però poi vinsero il campionato. In questa stagione la musica è cambiata e le due compagini hanno stonato molte note. Scopriamo dove poter vedere Lazio-Napoli, se su Sky o su DAZN.

La seconda società citata è stata fondata pochi anni fa a Londra. Nonostante la sua giovane “età”, si è guadagnata un posto di rilievo tra le grandi piattaforme di intrattenimento e, per la stagione in corsa, vanta l’intero palinsesto della Serie A. Ogni gara è infatti visibile su DAZN, dalla prima all’ultima. Ad arricchire il calendario delle partite c’è la Serie B e in più incontri di UFC e PFC. L’abbonamento permette di scegliere tra due opzioni: il pacchetto standard, che ha un costo di 30,99 €, e il pacchetto plus, che ha un costo di 45,99 €, dando modo di utilizzare l’applicazione da due dispositivi in contemporanea. Per decidere la soluzione migliore, basterà cliccare sul link diretto e approdare sul sito ufficiale.

Per quanto riguarda la questione Sky, le cose sono cambiate in poco tempo. La società permette di visionare tre partite di Serie A per ogni giornata e, per compensare, offre le gare di calcio femminile, i match dei club esteri e le sfide di Champions League, UEFA Europa League e UEFA Conference League. Il palinsesto dei servizi si impreziosisce grazie ad altri sport, come NBA, Tennis, MOTOGP e Formula 1. L’abbonamento a cadenza mensile ha un costo di 14,99 € e ci si può iscrivere tramite il link che rimanda a NOWTV.

Chiusa la pratica piattaforme, eccoci arrivati allo snodo principale: Lazio-Napoli sarà trasmessa esclusivamente su DAZN. Si scende in campo oggi, Domenica 28 Gennaio, alle ore 18:00, teatro dell’incontro lo Stadio Olimpico di Roma. Ci teniamo a ricordare quanto sia importante avere una VPN che protegge la nostra navigazione su internet.

Mancano ormai poche ore, accomodatevi sul divano oppure scaricate l’app e gustatevi il match.

Lazio-Napoli, probabili formazioni

Due allenatori continuamente in prova e che hanno bisogno di rialzare la testa.

Ecco le probabili formazioni:

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Castellanos, Isaksen.

NAPOLI (3-5-1-1): Gollini; Ostigaard, Rrahmani, Juan Jesus; Di Lorenzo, Lobotka, Zielinski, Demme, Mazzocchi; Politano; Raspadori.

Chi riuscirà ad avere la meglio sull’altra? Scopriamolo, ma dateci un vostro parere. Per rimanere sempre aggiornati sulle news del mondo social e web, non dimenticate di seguire tuttotek.it!