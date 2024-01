Salernitana-Roma: dove vedere la partita?

Il posticipo di Serie A mette in mostra due squadre completamente diverse: ecco Salernitana-Roma. Ma dove vedere la partita? Scopriamolo insieme in questo articolo

I diritti televisivi sono ormai un punto fermo per la visione delle gare di calcio e a confermare la tesi è il campionato di Serie A. La programmazione è infatti scorporata tra Sky e DAZN, la quale detiene la piena esclusività del calendario. Il palinsesto è dunque suddiviso tra due piattaforme e ciò crea un disagio per utenti e tifosi, che si trovano costretti a cercare notizie e informazioni utili. L’articolo in questione ha dunque il medesimo obiettivo: spiegae dove vedere Salernitana-Roma e annunciare i possibili giocatori che scenderanno in campo dal primo minuto.

La giornata 22 di Serie A si chiude così con Salernitana e Roma. Entrambe stanno cercando di lasciarsi alle spalle un periodo non proprio positivo, essendosi – tra l’altro – affidate a nuovi allenatori. I campani hanno dato fiducia, già da qualche settimana, a Fiippo Inzaghi, i giallorossi (da pochi giorni) hanno chiamato De Rossi.

Dove vedere Salernitana-Roma: sarà possibile vedere la partita su Sky? La risposta è no!

Fanalino di coda del campionato, la Salernitana sta cercando di pescare qualche jolly dal mercato perché i risultati tardano ad arrivare. Dall’altra parte c’è la Roma, ottava in classifica a quota 32, molto vicina alla zona Europa. Il quarto posto non è così distante, mentre le prime tre posizioni sono oramai un miraggio. Due squadre diverse che hanno bisogno di riprendersi. Andiamo a scoprire dove vedere Salernitana-Roma, se su Sky o su DAZN.

La seconda società citata, fondata a Londra da pochi anni, si è fatta conoscere e in poco tempo ha conquistato molte posizioni. Avendo scalato le gerarchie, è proprio DAZN a vantare la piena esclusività del calendario di Serie A, che si arricchisce grazie ai match di Serie B e agli incontri di UFC e PFC. L’abbonamento mensile permette di scegliere tra due opzioni: il pacchetto standard, che ha un costo di 30,99 €, e il pacchetto plus che ha un costo di 45,99 €, il quale garantisce l’utilizzo dell’applicazione da due dispositivi in contemporanea. Per decidere la soluzione migliore, occorrerà cliccare sul link diretto e approdare sul sito.

Per quanto riguarda Sky, le cose sono diverse. La piattaforma vanta una grande scelta sulla tematica calcio e sport. Sono “appena” tre le partite di Serie A per ogni giornata, che vanno però ad unirsi alle sfide di calcio femminile e ai match dei club esteri; a queste si aggiungono Champions League, UEFA Europa League UEFA Conference League. Gli altri sport in programma sono invece Tennis, NBA, Formula 1 e MOTOGP. L’abbonamento ha un costo di 14,99 € al mese, cliccando sul link che rimanda a NOWTV.

Chiusa la parentesi piattaforma, eccoci arrivati allo snodo principale: Salernitana-Roma sarà trasmessa su DAZN. Si scenderà in campo Lunedì 29 Gennaio alle ore 20:45, teatro dell’incontro lo Stadio Arechi di Salerno. Ricordiamo quanto sia importante avere una VPN che ci protegge dalle insidie di internet.

Siamo ormai agli sgoccioli, accomodatevi sul divano e gustatevi il confronto. In alternativa basterà scaricare l’applicazione ed effettuare l’accesso.

Salernitana-Roma, probabili formazioni

Da un lato Filippo Inzaghi e dall’altro il nuovo arrivato Daniele De Rossi, punti importanti per tutti e due.

Ecco le probabili formazioni:

SALERNITANA (4-3-2-1): Ochoa; Zanoli, Daniliuc, Gyomber, Bradaric; Basic, Maggiore, Martegani; Candreva, Kastanos; Tchaouna.

ROMA (4-3-3): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Llorente, Kristensen; Bove, Cristante, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy.

Chi vincerà tra i due club? In attesa di scoprirlo, dateci il vostro parere. Per rimanere costantemente aggiornati sulle news del mondo social e web, continuate a seguire tuttotek.it!