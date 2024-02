Secondo alcune indiscrezioni, il pilota di Formula 1 Lewis Hamilton gareggerà in Ferrari, prendendo il posto del pilota spagnolo Carlos Sainz

Qualche giorno fa abbiamo parlato del caso di Carlos Sainz Jr. che non ha ancora firmato il rinnovo del contratto con Ferrari, lasciando quindi pensare che non gareggerà più con la Scuderia Italiana. Secondo un report del Corriere della Sera, infatti, al posto di Sainz, a gareggiare per Ferrari in Formula 1 sarebbe Lewis Hamilton. Ferrari, infatti, sarebbe interessata a portare Hamilton a Maranello, portando il rivale nella Scuderia Italiana, strappandolo via a Mercedes. Il pilota britannico ha un contratto con la scuderia di Brackley fino al 2025, ma sarebbe disposto a cambiare faida, approdando in Ferrari con un anno di anticipo rispetto alla rivoluzione tecnica del 2026.

Il corteggiamento tra il pilota di Formula 1 Lewis Hamilton e Ferrari

In passato si era già dimostrato dell’interesse, sia da parte di Hamilton che di Ferrari, di iniziare una collaborazione, erano anche arrivati vicini ad un accordo verso la fine del decennio scorso. Hamilton sarebbe infatti molto interessata ad entrare in famiglia Ferrari, considerando che era molto vicino a vincere l’ottavo titolo, sfumato all’ultimo nel 2021, con la stessa Ferrari, la stessa scuderia con cui Michael Schumacher colse il record che andrebbe a infrangere. Al momento però è tutto un’incognita, visto che non potranno lavorare insieme fino a gennaio 2025. Qualcuno potrebbe storcere il naso sull’età, visto che Hamilton ha quasi 40 anni. Fernando Alonso però sta dimostrando che l’età anagrafica non è un problema: i 40 anni di oggi non sono i 40 anni di anni fa e inoltre i piloti sono veri e propri atleti, capaci di tenersi allenati.

Se Hamilton si unisse davvero a Ferrari, creerebbe la coppia perfetta con Charles Leclerc. Viste le polemiche tra Leclerc e Sainz, il fatto che Ferrari voglia accogliere in Scuderia un pilota più anziano come Hamilton sembra molto incoerente. Però Leclerc e Hamilton viaggerebbero su piani diversi, anche se in grado di scontrarsi. Anche se sono molto diversi, sono spiriti affini, anche se gli amici fanno in fretta a trasformarsi in nemici e Hamilton lo sa benissimo. Se il report del Corriere della Sera fosse vero, sarebbe una bomba che scatenerebbe un effetto domino. Il posto lasciato vacante da Hamilton in Mercedes sarebbe un posto molto ambito e farebbe esplodere il mercato.

Cosa ne pensate? Secondo voi Hamilton gareggerà davvero per Ferrari? Diteci cosa ne pensate nei commenti e continuate a seguirci su tuttotek.it per altre news dal mondo dei motori e molto altro.