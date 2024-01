Finalmente possiamo annunciarvi che le riprese di Star Trek: Section 31, nuovo film con protagonista Michelle Yeoh, sono iniziate

Amanti dell’universo di Star Trek all’ascolto, questa è probabilmente una news che stavate aspettando. Paramount+ ha infatti annunciato l’inizio delle riprese del nuovo film Star Trek: Section 31. La pellicola vedrà Michelle Yeoh (Premio Oscar come Migliore attrice per il film Everything Everywhere All at Once) nelle vesti di protagonista.

Trama e cast | Star Trek: Section 31, al via le riprese del film

Questo nuovo spin-off sarà incentrato sull’Imperatrice Philippa Georgiou. Vedremo infatti il personaggio unirsi a una divisione segreta della Flotta Stellare, incaricata di proteggere la Federazione dei Pianeti Uniti, mentre affronta i peccati del suo passato. Il cast che affiancherà Michelle Yeoh, è composto da Omari Hardwick, Kacey Rohl, Sven Ruygrok, Sam Richardson, Humberly Gonzalez, Robert Kazinsky e James Hiroyuki Liao. La pellicola, diretta da Olatunde Ousnsanmi, è stata scritta da Craig Sweeny. Tra i produttori figurano Rodd Roddenberry, Trevor Roth e la stessa protagonista, Michelle Yeoh.

Le prime dichiarazioni

Sull’uscita di questa notizia, che annunciava l’inizio delle riprese, il suo produttore esecutivo, Alex Kurtzman, ha voluto esprimere tutto il suo entusiasmo:

Siamo elettrizzati nell’annunciare che sono iniziate le riprese di Star Trek: Section 31. Diamo il benvenuto al nostro incredibile cast dei nuovi personaggi mentre si uniscono alla nostra amata Michelle Yeoh nella sua prossima avventura folle attraverso l’universo di ‘Trek’.

Anche la protagonista della pellicola si è dichiarata entusiasta di questo nuovo progetto, tanto da dichiarare:

Sono più che entusiasta di tornare dalla mia famiglia di Star Trek e nel ruolo che ho amato per così tanto tempo. La Sezione 31 è stata vicina e cara al mio cuore da quando ho iniziato il viaggio interpretando Philippa nel momento in cui è stata lanciata questa nuova era d’oro di Star Trek. Vederla finalmente ottenere il suo momento è un sogno diventato realtà in un anno che mi ha mostrato l’incredibile potere di non rinunciare mai ai propri sogni. Non vediamo l’ora di condividere ciò che c’è in serbo per voi, e fino ad allora: vivete a lungo e prosperate.

