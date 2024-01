Recensione Geekom Mini IT12: versatile e performante

In questa recensione parliamo del Geekom Mini IT12, miniPC da ufficio che abbina una buona potenza con dimensioni veramente compatte

Nel contesto di un mondo in costante evoluzione, dove l’efficienza e la flessibilità sono fondamentali, il Geekom Mini IT12 si presenta come un dispositivo che promette di coniugare le dimensioni compatte con prestazioni affidabili. Con uno sguardo approfondito alle sue specifiche tecniche e alle funzionalità chiave, questa recensione mira a fornire una panoramica dettagliata delle potenzialità e delle limitazioni di questo minipc, contribuendo così a guidare le scelte informate degli utenti in cerca di una soluzione informatica per l’ambiente lavorativo.

Confezione e unboxing | Recensione Geekom Mini IT12

L’esperienza di unboxing del Geekom Mini IT12 è buona e si articola attraverso una confezione ricca di accessori pensati per semplificare l’esperienza dell’utente. Una volta aperta la scatola, ci si trova di fronte a un assortimento di componenti essenziali: il Mini IT12 Mini PC in tutto il suo splendore compatto, pronto per essere impiegato. Accanto, spicca il montaggio VESA, che offre la possibilità di adattare il miniPC facilmente a diverse configurazioni di lavoro. L’adattatore di alimentazione garantisce un’affidabile fornitura di energia, mentre il cavo HDMI facilita la connessione a monitor e display. La guida per l’utente si presenta come un prezioso compagno nella configurazione e nell’utilizzo del dispositivo, fornendo istruzioni chiare e dettagliate.

Caratteristiche tecniche

Di seguito quelle che ci sembrano essere le caratteristiche tecniche più importanti di questo miniPC di casa Geekom.

Processore: Intel Core i7-12650H di 12a generazione (10 core, 16 thread, 24 MB di cache, fino a 4,70 GHz)

Intel Core i7-12650H di 12a generazione (10 core, 16 thread, 24 MB di cache, fino a 4,70 GHz) RAM: SODIMM DDR4-3200 a doppio canale 32 GB (espandibili fino a 64GB)

SODIMM DDR4-3200 a doppio canale 32 GB (espandibili fino a 64GB) Memoria: SSD M.2 2280 PCIe Gen 4 x4, 1TB onboard, espandibile fino a 2TB

SSD M.2 2280 PCIe Gen 4 x4, 1TB onboard, espandibile fino a 2TB Bluetooth: V5.2

V5.2 Dimensioni: 117 x 112 x 45,6 mm

117 x 112 x 45,6 mm Wi-Fi: 6E

6E Porte I/O: 3 Usb 3.2, 1 USB 2, 2 USB-C, MicroSD, 1 Jack cuffie, 2 HDMI 2.0, 1 Porta LAN 2,5Gbe

Esperienza d’uso | Recensione Geekom Mini IT12

Analizzando l’esperienza quotidiana d’uso, il Geekom Mini IT12 si presenta come un miniPC versatile, offrendo prestazioni notevolmente superiori rispetto al suo predecessore, il MiniAir12. Dotato di un processore i7, il Mini IT12 dimostra una potenza di calcolo sensibilmente migliorata, garantendo un’esperienza fluida e reattiva nelle attività leggere e quotidiane. La presenza di una quantità più consistente di RAM contribuisce ulteriormente a ottimizzare le prestazioni complessive del sistema. Tuttavia, va notato che, simile al MiniAir12, il Mini IT12 manca di una scheda video dedicata, limitando le sue capacità in ambito grafico e in applicazioni più esigenti.

Durante l’utilizzo prolungato, si potrebbe avvertire un leggero riscaldamento, ma tale fenomeno non raggiunge livelli eccessivi. In ambienti silenziosi, la ventola potrebbe diventare udibile dopo un uso continuato, potenzialmente risultando un po’ disturbante. Nonostante questo, per attività come la navigazione web, la gestione delle email, il lavoro d’ufficio leggero e la produttività generale, il Mini IT12 si dimostra all’altezza, offrendo un’esperienza d’uso significativamente migliorata rispetto al MiniAir12.

È importante sottolineare che, se da un lato il Mini IT12 eccelle in termini di potenza di calcolo e RAM, dall’altro la mancanza di una scheda video dedicata può limitare le sue prestazioni in ambito grafico e in applicazioni più impegnative. Pertanto, per coloro che necessitano di risorse grafiche avanzate o intendono utilizzare il miniPC per compiti più intensivi, potrebbe essere opportuno considerare alternative che soddisfino tali requisiti specifici.

Conclusioni e prezzo | Recensione Geekom Mini IT12

Geekom Mini IT12 si presenta come una soluzione miniPC versatile e performante, offrendo tre diverse configurazioni per adattarsi alle esigenze degli utenti. Con opzioni che includono processori i5 e i7, accompagnati da una combinazione di 16 GB o 32 GB di RAM e storage SSD da 512 GB o 1 TB, il Mini IT12 offre una gamma di scelte per soddisfare diverse necessità di potenza e archiviazione. La configurazione fornita per la nostra recensione, con un processore i7 12650H, 32 GB di RAM e un SSD da 1 TB, si posiziona come una soluzione estremamente prestante, sebbene il suo costo di circa 600€ la renda forse più adatta a utenti con esigenze particolarmente elevate. Tuttavia, le configurazioni con processori i5 o i7, 16 GB di RAM e un SSD da 512 GB, rappresentano opzioni altrettanto valide e adatte a una vasta gamma di attività leggere e lavorative.

Particolarmente consigliate per il lavoro d’ufficio, le prime due configurazioni offrono un equilibrio eccellente tra prestazioni e costo. In definitiva, il Geekom Mini IT12 si configura come una scelta solida per chi cerca un miniPC performante e versatile, con la flessibilità di adattarsi alle diverse esigenze degli utenti. Se siete interessati all’acquisto potete andare sul sito ufficiale beneficiando del coupon riservato a Voi lettori di tuttotek.it “TTMIT12” che vi farà risparmiare 30€ dal prezzo finale. Anche su Amazon potrete acquistare questo fantastico dispositivo; anche questa volta potrete godere del coupon “24TTMIT12” per beneficiare di un 5% di sconto a Voi dedicato.

Cosa ne pensate di questo miniPC? Fatecelo sapere con un commento qua sotto e continuate a leggere tuttotek.it per rimanere aggiornati sulle ultime novità e non solo.