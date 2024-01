be quiet! presenta le nuove Pure Wings 3 White

Be quiet! presenta la nuova serie di ventole Pure Wings 3 White. Le ventole con flusso d’aria e pressione statica maggiori, ora disponibili in bianco

be quiet!, il produttore tedesco di componenti premium di hardware per PC, annuncia una nuova versione a colori per la sua serie di ventole mainstream: Pure Wings 3 White. Con un basso numero di giri al minuto e un’elevata velocità massima, Pure Wings 3 White è la ventola per PC perfetta per qualsiasi applicazione. Che si tratti di una workstation esigente o di un sistema di gioco entry level. Grazie al telaio ottimizzato della ventola, offre prestazioni eccezionali sui radiatori. Mentre le pale della ventola di nuova concezione e l’angolo ridisegnato garantiscono una pressione dell’aria straordinaria.

Rispetto alla Pure Wings 3 in nero, la nuova Pure Wings 3 White ometterà i modelli a 3 pin e sarà quindi disponibile solo in quattro versioni: 120 mm PWM, 120 mm PWM ad alta velocità, 140 mm PWM e 140 mm PWM ad alta velocità. Lo schema di colori dell’adesivo della ventola è stato cambiato in grigio su bianco per adattarsi meglio all’estetica generale. Tutti i modelli Pure Wings 3 White ad alta velocità includono un innovativo motore ad anello chiuso che mantiene stabile il numero di giri indipendentemente dalla resistenza. Il risultato è una serie di ventole che offre un’affidabilità eccezionale e un compagno di lunga durata per il vostro sistema di gioco.

Pure Wings 3 White di be Quiet! Ottimizzato per una pressione dell’aria senza precedenti

L’uscita del telaio della ventola di Pure Wings 3 White è stata progettata di recente per ridurre al minimo le perdite d’aria. Ciò va a vantaggio soprattutto delle prestazioni del radiatore. Per raggiungere prestazioni ancora più elevate, anche le pale della ventola sono state ottimizzate: la loro angolazione è stata regolata per ottenere una pressione dell’aria ancora maggiore, ottenendo così prestazioni senza precedenti nella sua categoria.

Ma Pure Wings 3 White non si limita alle prestazioni dei radiatori, è anche la ventola perfetta per il case: grazie alle ottimizzazioni per il massimo flusso d’aria, Pure Wings 3 White è la scelta giusta per qualsiasi configurazione del case che richieda elevate prestazioni di raffreddamento e un’ottima circolazione dell’aria. Le pale della ventola ottimizzate per il flusso d’aria non solo riducono le turbolenze che generano rumore, ma garantiscono anche le prestazioni necessarie, anche nelle configurazioni più impegnative. Fedeli al nome dell’azienda, le ventole Pure Wings 3 White sono estremamente silenziose grazie a un numero di giri iniziale molto basso e, grazie alla collaudata tecnologia dei cuscinetti a sfera, vantano una durata di 80.000 ore.

Versione ad alta velocità con motore ad anello chiuso per grandi prestazioni di raffreddamento

Le ventole da 120mm PWM high-speed e quelle da 140mm PWM high-speed sono state progettate specificamente per le configurazioni più esigenti. Aumentando la velocità massima rispettivamente a 2100 rpm e 1600 rpm e integrando non meno di 9 pale della ventola ottimizzate per il flusso d’aria. Il risultato è una pressione dell’aria notevolmente elevata, fino a 2,41 mm/H2O per la versione da 120 mm e 2,44 mm/H2O per quella da 140 mm.

E non è tutto: i modelli ad alta velocità includono anche un esclusivo motore ad anello chiuso, paragonabile al cruise control delle automobili. Quando si lavora contro la resistenza, le ventole di solito girano più lentamente. La tecnologia del motore ad anello chiuso monitora costantemente il numero di giri attuale e lo aumenta fino all’obiettivo, se necessario. Di conseguenza, i ventilatori ad alta velocità Pure Wings 3 White funzionano sempre alla velocità desiderata, indipendentemente dalla resistenza.

E voi? Cosa ne pensate di queste nuove ventole di casa be Quiet!? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).