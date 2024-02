La nuova auto di Lotus Type 135 dovrebbe arrivare nel 2027

La casa automobilistica britannica Lotus ha annunciato che il successore di Lotus Elise, la nuova auto Lotus Type 135, dovrebbe arrivare nel corso dell’annata 2027

L’iconica Lotus Elise dell’azienda automobilista britannica Lotus Cars sta per essere sostituita dalla nuova auto Lotus Type 135, che sarà completamente elettrica ed è prevista al costo di 87.804 euro. Questa nuova auto fa parte del progetto Vision80, di cui fa parte anche la Lotus Emeya (di cui abbiamo già parlato in questo articolo), l’Eletre e il D-SUV Type 134. Questo progetto ha l’obiettivo di rendere la Lotus il punto di riferimento nell’ambito dei veicoli elettrici, focalizzandosi sulla combinazione tra tradizione e tecnologie avanzate.

Come sarà la nuova auto Lotus Type 135?

La Lotus Type 135 è sviluppata e costruita da Hethel e dovrebbero esserci pochi esemplari (tra i 10.000 e i 15.000 all’anno). Il Chief Commercial Officer di Lotus, Mike Johnstone, l’ha definita come il cuore del brand. Sarà fondamentale per mantenere l’autenticità sportiva del marchio britannico, che non vuole ridursi ad essere un semplice logo su prodotti che non raccontano la storia dell’azienda. La nuova auto elettrica sfrutterà la piattaforma E-Sports, incorporata in Project LEVA, che promette che avrà una disposizione che ricorderà le vetture a motore centrale. Questa scelta non solo aiuta a tenere basso il baricentro, ma anche a distribuire più adeguatamente il peso a un’auto sportiva.

Secondo un report, la Lotus Type 135 sarà proposta nelle configurazioni single e dual motor, con potenze che variano dai 475 agli 884 cavalli. Se fosse così, significherebbe che anche solo la versione base sarebbe il doppio più potente dell’Elise, mentre quella più performante potrebbe avere un motore V8 che non c’era dai tempi dell’Exige, rendendo l’auto ideale per la pista. Il focus di Lotus sull’efficienza aerodinamica darà un’autonomia più significativa. La batteria avrà una capacità di 66,4 kWh e potrebbe offrire un’autonomia di 483 km con una sola carica. Per le varianti da 99,6 kWh, invece, si parla di un’autonomia di 724 km. Inoltre sarà compatibile con la ricarica a 800V, così da usare caricatori molto veloci. La Lotus Type 135 rimarrà comunque leggera, accessibile e dinamica.

