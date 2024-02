Galaxy S23 Ultra IN REGALO con l’offerta sulla smart TV 98 pollici!

Mediaworld è letteralmente impazzito: se compri la Smart TV Samsung da 98 pollici ricevi IN REGALO il Galaxy S23 Ultra! Non solo con questa offerta hai una delle migliori smart tv a prezzo scontato, ma anche lo smartphone di ultima generazione!

Questa forse è l’offerta migliore che abbiamo trovato finora su Mediaworld, che dimostra tutta la sua stima per Samsung: comprando la Samsung Smart TV da 98 pollici, oltre al prezzo scontato, puoi ricevere direttamente IN REGALO il Galaxy S23 Ultra! Questa è l’offerta più folle e allo stesso tempo conveniente che abbiamo trovato, basta guardare anche le caratteristiche di questo smartphone che abbiamo analizzato in questo articolo. C’è un regolamento da seguire, ovviamente, ma niente paura, è molto semplice! Tutto quello che devi fare è acquistare la Smart TV da 98 pollici, hai tempo fino all’11 febbraio. Una volta che ti è arrivata la TV, devi aderire all’iniziativa, per farlo clicca qui, entro e non oltre i 15 giorni dalla data di consegna. Dopodiché ti arriverà un’e-mail di validazione (controlla sulla tua e-mail se è arrivata) e avrai il tuo Samsung Galaxy S23 entro 180 giorni.

Compra la Smart Tv Samsung da 98 pollici e avrai in regalo il Galaxy S23 Ultra!

Le caratteristiche principali di questa smart tv sono: un processore Neural Quantum 4K, un processore molto potente che dona molto realismo alle immagini 4K grazie all’AI Upscaling, che migliora automaticamente le scene, indipendentemente dal contenuto originale. C’è poi il sistema Supersize Picture Enhancer, con il quale, grazie sempre all’uso dell’Intelligenza Artificiale, riduce i rumori e rende più nitide e dettagliate anche le scene al buio, per dare una qualità superiore alle immagini anche su uno schermo enorme. Ovviamente anche questa smart tv ha un Design Superslim, un display molto sottile che si può abbinare a ogni muro della casa, come se ci stessi attaccando un muro. Per finire la Smart Hub, da cui puoi accedere a tutti i tuoi contenuti preferiti tra Netfix, Amazon Prime Video, Disney+, Xbox Game Pass e tanti altri. Tutti i tuoi film, serie tv e videogiochi preferiti in un unico posto!

Inutile dire che la qualità delle immagini ti da l’impressione di star guardando un film al cinema, sia per la risoluzione Quantum HDR+, ma anche per il suono, grazie al Dolby Atmos che ti trasporta al centro della scena. Con questa tecnologia sentirai tutti i suoni di scena come se fossi presente lì insieme agli attori. Parlando sempre dell’audio, ci sono vari modi per rendere l’esperienza più coinvolgente: con la soundbar. Ce ne sono di tre tipi: la serie Q che ti dona un’esperienza di home theatre sbalorditiva; la ultra slim, incredibilmente sottile e potente; per finire la serie B e serie C, entrambe che offrono un audio migliorato. Se hai altri dispositivi Samsung per la casa, puoi renderla smart grazie a SmartThings, che ti permette di controllare la tua casa solo con la voce.

Un’offerta davvero incredibile, non credi? Se fossimo in te ne approfitteremmo. Continua a seguirci su tuttotek.it per altre offerte e molto altro!