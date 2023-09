Torna FUJIFILM GFX Instant Rebate: la promo con sconto in cassa

Torna il tanto atteso Fujifilm GFX Instant Rebate, la promozione che riconosce sconti in cassa per l’acquisto delle fotocamere GFX100S, GFX50S II solo corpo, GFX50S II in kit con GF35-70mm, e degli obiettivi GF23mmF4 R LM WR e GF30mmF3.5 R WR

FUJIFILM attiva una nuova promozione dedicata al Large Format GFX, sistema che fin da subito si è distinto perché innovativo, apprezzato per il design leggero e compatto, per la capacità di catturare elevati livelli di dettaglio e di conferire una sensazione di tridimensionalità all’immagine.

La promozione è valida solo acquistando presso un Rivenditore Autorizzato “GFX Authorised Specialist”, sia in un negozio fisico sia on line, entro la fine del periodo di validità. Il meccanismo è semplice, lo sconto è immediato e scatta direttamente in cassa o quando si finalizza la transazione web. La promozione è valida da oggi, 26 settembre al 13 novembre 2023. Scopriamo insieme come funziona!



Questa promozione si rivolge ad alcuni particolare modelli del large format della serie GFX e anche ai suoi obiettivi. Qui possiamo vedere il dettaglio dello sconto:

Lo sconto è di 800 euro iva inclusa per l’acquisto di:

GFX100S

GFX50S II solo corpo

GFX50S II in kit con GF35-70m

Mentre per quanto riguarda gli obiettivi, lo sconto è di 500 euro iva inclusa per l’acquisto di GF23mmF4 R LM WR e invece sconto di 300 euro iva inclusa per l’acquisto di GF30mmF3.5 R WR. La promozione è valida solo per i prodotti nuovi, distribuiti da FUJIFILM ITALIA S.p.A, acquistati presso un rivenditore autorizzato. Prodotti di seconda mano, o rinnovati, sono esclusi da questa promozione.

Cosa ne pensate di questa promozione FUJIFILM GFX Instant Rebate, ne approfitterete?