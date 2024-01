Recensione Corsair A115: un dissipatore ad aria fuori dal comune

In questa recensione parliamo del nuovissimo dissipatore ad aria di casa Corsair, l’A115, in grado di dissipare molto bene in poco spazio

Il Corsair A115 si presenta come il nuovo gioiello nel mondo dei dissipatori ad aria, rappresentando un’evoluzione significativa nella gamma di prodotti Corsair. Con un design raffinato e prestazioni avanzate, questo dissipatore promette di offrire un raffreddamento efficiente per i sistemi gaming e workstation più esigenti. In questa recensione esploreremo da vicino le caratteristiche chiave del Corsair A115, valutando la sua capacità di dissipazione del calore, la facilità di installazione e l’estetica complessiva, per determinare se questo nuovo arrivato è davvero all’altezza delle aspettative degli appassionati di hardware.

Confezione e unboxing | Recensione Corsair A115

La confezione del Corsair A115 si distingue per il riconoscibile stile marchiato Corsair, con una combinazione di colori giallo e nero che subito cattura l’attenzione. L’esperienza di unboxing si rivela estremamente soddisfacente, con i componenti accuratamente disposti all’interno. Al momento di aprire la scatola, ci si trova di fronte al dissipatore ad aria principale, accompagnato da due ventole imponenti (una già montata nel suo binario tra i due plates, mentre l’altra disassemblata), il kit di montaggio compatibile con CPU Intel e AMD e un manuale di istruzioni dettagliato. La cura nei dettagli della confezione contribuisce a creare un primo impatto positivo, suggerendo un prodotto di qualità e ben progettato sin dai primi istanti.

Caratteristiche tecniche

Prima di addentrarci nei paragrafi più importanti della recensione, è giusto citare quelli che ci sembrano essere le caratteristiche tecniche principali del dissipatore:

Dimensioni: 153 x 155 x 164.8 mm

153 x 155 x 164.8 mm Peso: 1.59 kg

1.59 kg Velocità ventole: 400 – 1600 RPM +/- 10%

400 – 1600 RPM +/- 10% Rumorosità: 5 – 33.9 dBA

5 – 33.9 dBA Socket compatibili: Intel 1700, 1200, 115x (1150, 1151, 1155, 1156) – AMD AM5, AM4

Montaggio ed utilizzo | Recensione Corsair A115

Il processo di montaggio del dissipatore Corsair A115 si è rivelato un’esperienza non del tutto positiva, con alcune sfide notevoli durante l’installazione sulla scheda madre Biostar B660 GTA con socket LGA1700. La necessità di ruotare il backplate di 90 gradi e montare il dissipatore “al contrario” ha rappresentato una deviazione dalla procedura tradizionale. Questa modifica è stata necessaria per evitare urti con componenti critici della scheda madre, che avrebbero reso impossibile il montaggio nella configurazione standard. Anche se questa soluzione ha reso il montaggio leggermente più agevole, si è comunque incorsi in ostacoli, come l’impossibilità di far scorrere fino a fine corsa la ventolatra i due elementi di dissipazione, a causa di urti con RAM e con la placca degli input/output.

Tuttavia, è importante sottolineare che il montaggio standard del Corsair A115 è generalmente semplice e la qualità dei materiali è notevole. Nonostante le sfide incontrate con la specifica configurazione della scheda madre menzionata, il dissipatore offre un’opzione di montaggio standard che si distingue per la facilità d’uso e la solidità dei componenti. In definitiva, sebbene siano necessarie alcune considerazioni aggiuntive in determinate situazioni di montaggio, la qualità generale del Corsair A115 rimane elevata.

Build di test e benchmark | Recensione Corsair A115

Iniziamo con l’elenco dei componenti che hanno dato vita alla build che ho utilizzato per testare sul campo questo dissipatore:

Case: Be Quiet! Pure Base 500 FX

Be Quiet! Pure Base 500 FX Scheda Madre: Biostar B660 GTA

Biostar B660 GTA CPU: Intel Core i5 12600

Intel Core i5 12600 RAM: Crucial Ballistix 3200 MHz 16GB (8×2)

Crucial Ballistix 3200 MHz 16GB (8×2) SSD: Samsung 980 PRO 1 TB

Samsung 980 PRO 1 TB Scheda video: AMD Radeon 6700XT

I test sono stati effettuati, come dicevamo, utilizzando una pasta termica differente da quella offerta in dotazione. Nello specifico l’Artic MX-2 reperibile a pochi euro su Amazon. I risultati visibili nei test sottostanti rappresentano il valore di picco raggiunto all’interno del test. Il valore medio, invece, si attesta uno o due gradi al di sotto. I test sono stati effettuati tutti alla temperatura di circa 18° e tutti ripetuti almeno 5 volte per evitare errori.

Idle

Il test in idle è stato condotto dopo il caricamento completo del sistema opertivo per un totale di quindici minuti in cui il PC non è stato minimamente utilizzato.

Cinebench R20

Uno dei benchmark sintetici più intuitivi e diffusi nel panorama PC. Dopo diverse misurazioni questo è il risultato che è stato ottenuto.

Prime95

Simulazione di pieno carico della CPU attraverso lo stability test di Prime95 (stress CPU, stress FPU e stress cache abilitati e Maximum Heat), di seguito i risultati ottenuti.

Conclusioni e prezzo | Recensione Corsair A115

Corsair A115 si presenta come un dissipatore di dimensioni notevoli, con ventole e dissipatore imponenti, rendendolo particolarmente adatto per build che dispongono di case generosi in termini di spazio. Le sue prestazioni di dissipazione sono straordinarie, grazie alla sua imponente struttura fisica. Durante carichi notevoli e prolungati, la CPU mantiene costantemente temperature molto basse, dimostrando l’efficacia del Corsair A115 nel gestire il raffreddamento in situazioni impegnative. La rumorosità del dissipatore è legata alla velocità delle ventole, con un aumento significativo del rumore a massima potenza, quando lo spostamento d’aria è massimo. Tuttavia, in scenari di lavoro d’ufficio, le ventole svolgono il loro compito in modo efficiente senza generare eccessivo rumore, garantendo un ambiente di lavoro tranquillo.

Nonostante le sfide riscontrate durante la fase di montaggio, riteniamo il Corsair A115 un ottimo prodotto, soprattutto considerando il suo prezzo competitivo di soli 114,90€. Questo dissipatore è consigliato a coloro che dispongono di un case sufficientemente ampio per ospitarlo, poiché offre un notevole rapporto qualità-prezzo e un’eccellente gestione termica per sistemi ad alte prestazioni.

Cosa ne pensate di questo dissipatore? Fatecelo sapere con un commento qua sotto e continuate a leggere tuttotek.it per rimanere aggiornati sulle ultime novità e non solo.