Lecce-Fiorentina: dove vedere la partita?

Il fine settimana si aprirà con l’anticipo del Venerdì: dove vedere Lecce-Fiorentina? Scopriamolo insieme in questo articolo

I diritti televisivi sono diventati una “normale” routine per quanto riguarda la visione delle partite di calcio, sia in Italia che all’estero. Il campionato di Serie A è infatti scorporato tra Sky e DAZN, seppur sia questa seconda piattaforma a godere della piena esclusività. Per questo motivo il calendario è ben suddiviso, rappresentando un vantaggio per le società che guadagnano con sponsor e introiti. Lato negativo invece per utenti e tifosi, i quali si ritrovano costretti a cercare tutte le informazioni di loro interesse. Il seguente articolo ha dunque il medesimo obiettivo: spiegare dove vedere Lecce-Fiorentina e scoprire chi scenderà – verosimilmente – in campo.

La giornata 23 si apre così con un anticipo interessante, tra due squadre che si sono un po’ perse. Sia pugliesi che toscani cercano di nuovo la rivalsa, questa potrebbe essere l’occasione giusta.

Dove vedere Lecce-Fiorentina: sarà possibile vedere la partita su Sky? La risposta è no!

Al quattordicesimo posto in classifica con 21 punti, il Lecce arriva da quattro sconfitte e un pareggio. La compagine pugliese non sta più trovando la strada giusta e ha bisogno di punti per non rischiare di dover correre ai ripari e inseguire la salvezza all’ultimo momento. Sesta in classifica a quota 34 punti, la Fiorentina punta alla zona Europa, ma nelle ultime tre partite ha ottenuto appena un pareggio, troppo poco per ritenersi sicura e soddisfatta. Sia D’Aversa che Italiano sono chiamati a dare una risposta concreta. Per questo andiamo a scoprire dove vedere Lecce-Fiorentina, se su Sky o su DAZN.

La seconda società citata, fondata a Londra pochi anni fa, si è fatta largo e, “sgomitando”, è riuscita a farsi strada nel mondo del calcio. Per questa stagione è infatti DAZN a poter vantare la piena esclusività del pacchetto Serie A, permettendo la visione di ogni singolo match, dalla prima all’ultima giornata. A questo servizio si aggiungono le sfide di Serie B e gli incontri di UFC e PFC. L’abbonamento mensile permette di scegliere tra due opzioni: il pacchetto standard, con un costo di 30,99 €, e il pacchetto plus che ha un costo di 45,99 € e che permette di usufruire della piattaforma da due dispositivi contemporanea. Per decidere a quale soluzione affidarsi, basterà cliccare sul link diretto ed essere rimandati sul sito ufficiale.

Per ciò che concerne Sky, il servizio sulla Serie A è senza dubbio più limitato, ma la tematica sportiva è di gran lunga rilevante. Sono soltanto tre le sfide da poter visionare per ogni giornatsa di campionato, ma a ciò che si aggiungono le partite del calcio femminile e gli incontri dei club esteri. In più il palinsesto propone tutti gli impegni di Champions League, UEFA Europa League e UEFA Conference League. Il tutto si arricchisce con altre discipline sportive, quali NBA, Tennis, Formula 1 e MOTOGP. Il costo dell’abbonamento mensile è di 14,99 €, con il link che riporta al sito di NOWTV.

Conclusa la questione piattaforme, eccoci arrivato al nocciolo della questione: Lecce-Fiorentina sarà trasmessa esclusivamente su DAZN. Si scende in campo Venerdì 2 Febbraio alle ore 20:45, teatro dell’incontro lo Stadio Via del Mare di Lecce. Si ricorda l’importanza di avere una VPN per navigare in sicurezza su internet.

Mancano poco più di 24 ore, mettetevi comodi sul divano e aspettate il fischio d’inizio. In alternativa basterà scaricare l’applicazione ed effettuare il login.

Lecce-Fiorentina, probabili formazioni

Due squadre con idee e stili diversi, ma pronte per lo stesso premio.

Di seguito le probabili formazioni:

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Kaba, Blin, Oudin; Almqvist, Krstovic, Banda

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Faraoni, Martinez Quarta, Ranieri, Biraghi; Duncan, Arthur; Sottil, Bonaventura, Nico Gonzalez; Beltran.

Chi riuscirà ad avere la meglio tra le due squadre? Dateci un vostro parere!