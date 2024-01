SUUNTO RACE: arrivano le nuove colorazioni!

Le nuove varianti colore di Suunto Race offrono una maggiore varietà agli utenti che cercano un tocco di colore originale

L’orologio SUUNTO RACE (recensione qui), realizzato per l’allenamento e la corsa, è dotato di un ampio display AMOLED, finiture in vetro zaffiro, funzioni di allenamento innovative e mappe offline dettagliate. Il design è curato e realizzato per gli atleti che vogliono migliorare le proprie prestazioni e sfidare se stessi. È adatto a diversi sport per l’allenamento, le gare e il tempo libero.

SUUNTO RACE: le nuove colorazioni

Dal suo lancio, avvenuto poco più di tre mesi fa, gli utenti di Suunto Race di tutto il mondo hanno generato cifre sorprendenti: hanno corso per 830.000 chilometri, pedalato per 353.000 chilometri, scalato 36 milioni di metri e monitorato la loro attività per un totale di 247.000 ore. Ora il Suunto Race sarà disponibile nei colori Amethyst, Midnight e Birch, che aggiungono colore alla gamma di prodotti.

Sebbene il nero e i colori scuri siano le opzioni più popolari quando si sceglie un orologio, il team che si occupa dello sviluppo del prodotto ha osservato una crescente richiesta di opzioni colorate, per adattare lo sportwatch al proprio stile e aggiungere un tocco personale.

SUUNTO RACE: caratteristiche

Suunto Race si presenta con un display AMOLED da 1,43” ad alta risoluzione e una corona digitale che rende facile e veloce l’accesso alle numerose funzioni. L’orologio è dotato di strumenti di misurazione dell’allenamento che forniscono i mezzi per prepararsi alla gara o alla sfida e favoriscono l’equilibrio tra preparazione e recupero.

Misurando la variabilità della frequenza cardiaca (HRV), è possibile valutare il proprio stato di recupero e confrontare i valori più recenti con l’HRV a lungo termine, analizzando se la ripresa è compromessa. Le mappe gratuite e migliorate possono essere scaricate direttamente sull’orologio, in modo che gli atleti possano sempre trovare il loro percorso, anche offline.

Autonomia e resistenza

Inoltre, Suunto Race ha una durata della batteria impressionante: può resistere fino a 40 ore in caso di allenamento non-stop con tracciamento GPS e fino a 26 giorni in modalità giornaliera. Entrambe le varianti in acciaio inossidabile e titanio della famiglia Suunto Race sono testate secondo gli standard Suunto: collaudate secondo gli standard militari, resistono a condizioni climatiche da -20° C a +55° C. L’orologio è dotato di un robusto vetro in cristallo di zaffiro ed è impermeabile fino a 100 metri.

