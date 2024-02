State of Play | Final Fantasy 7 Rebirth: presentazione a parte in arrivo

Non rinascerai oggi, Cloud: Final Fantasy 7 Rebirth assente giustificato dalla presentazione di ieri perché avrà uno State of Play tutto suo!

Se credevate che Physint fosse l’ultimo colpo di coda di uno State of Play davvero di tutto rispetto ad eccezione dell’assenza di Final Fantasy 7 Rebirth, saprete contenti di sapere che per il gioco è prevista una presentazione apposita. Se ne riparla il 6 febbraio, nello specifico alle tre di notte (a cavallo tra lunedì e martedì prossimo, dunque). Square-Enix ci darà altri dettagli sul gameplay, oltre ad “altre notizie entusiasmanti” che i giocatori non si vorranno perdere. Il remake del leggendario settimo capitolo della saga raggiunge dunque il suo secondo volume, e a ridosso del day one avremo un’anticipazione di cosa attende Cloud, Tifa, Aerith, Barret e Red XIII al di fuori delle mura pseudo-orwelliane di Midgar. A voi il tweet.

Sono in arrivo altri State of Play! Sintonizzatevi il prossimo martedì 6 febbraio notte alle 00:30 per uno sguardo approfondito a Final Fantasy VII Rebirth.

Ci vediamo la prossima settimana! pic.twitter.com/YbsSjGdjI7 — PlayStation Italia (@PlayStationIT) January 31, 2024

Troppo grande per una sola presentazione, Final Fantasy 7 Rebirth si becca uno State of Play a parte per l’occasione

È giunto dunque il momento di rivedere la “Rebirth” di altre location classiche di Final Fantasy 7, la cui presentazione nel prossimo State of Play potrebbe toccare varie tappe del viaggio di Cloud e mal assortita combriccola. Dalle colonne portanti come Junon alle nuove aggiunte come Crow’s Nest, si prospetta anche l’arrivo di nuovi alleati come Cait Sith e Yuffie. Sebbene non in forma giocabile, sarà qui che faranno ritorno pure Cid Highwind e Vincent Valentine. Ci aspettano inoltre attività secondarie come Queen’s Blood, il pianoforte, le gare tra i Chocobo (non quelle) e molte, molte altre sidequest. Il tutto per 100 ore di gameplay, di cui 40 saranno dedicate alla sola storia. 29 febbraio.

