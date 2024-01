Alfa Romeo 6C 2500 SS Villa d’Este: asta da record

UUna meravigliosa Alfa Romeo 6C 2500 SS Villa d’Este del 1950 è stata venduta all’asta in Arizona per mezzo milione di dollari. Una cifra congrua per accaparrarsi una pietra miliare del design automobilistico: ecco tutti i dettagli!

La celebre casa d’aste RM Sotheby’s ha avuto l’onore di proporre al suo pubblico una pregiata Alfa Romeo 6C 2500 Super Sport Villa d’Este, durante un evento che si è tenuto in Arizona lo scorso 25 gennaio. Un’occasione imperdibile per ogni vero collezionista, dato che questa vettura rappresenta un’autentica pietra miliare nella storia del design automobilistico. Contraddistinta da un’estetica raffinata ed elegante, non si fa apprezzare solo per la sua bellezza scultorea ma anche per le interessanti particolarità tecniche e costruttive.

Assemblata ad arte dalla Carrozzeria Touring di Milano, poteva infatti beneficiare della esclusiva tecnologia Superleggera, caratterizzata dall’utilizzo di pannelli in leggero alluminio lavorati a mano e fissati ad un’intelaiatura tubolare. Una ricercatezza costruttiva naturalmente completata dalla meccanica 6C 2500 Alfa Romeo, invidiabile opera ingegneristica e autentico punto di riferimento nel periodo antecedente il secondo conflitto mondiale e sino agli ani ’50.

Alfa 6C 2500 SS Villa d’Este: l’eleganza italiana che conquista il mondo

L’alfa Romeo 6C 2500 SS Villa d’Este in questione è uno dei 36 esemplari realizzati sul telaio Super Sport dalla celeberrima Carrozzeria Touring. Il suo numero di telaio (951.891) risulta originariamente consegnato il 12 dicembre del 1950 all’importatore Alfa Romeo di Lugano. Nel 1958 lo storico della vettura riporta un primo cambio di proprietà nel Regno Unito, seguito da altri passaggi di mano avvenuti in Texas (1977) e successivamente a favore della di Contemporary Classics, all’inizio degli anni ’90.

In seguito la vettura è tornata per qualche tempo in Italia, per il desiderio di un famoso imprenditore di moda e design. Una parentesi conclusa con il successivo rientro in America, presso un noto collezionista specializzato in sportive italiane. Uno storico piuttosto movimentato che ci racconta di quanto l’arte dell’automobile italiana sia universalmente apprezzata e ricercata.

Del resto non sono molte le automobili che possono vantare una vittoria al Concorso Internazionale d’Eleganza di Como: l’Alfa Romeo 6c 2500 SS, regina dell’ultima edizione dell’evento nel 1949, si fregiò della denominazione ‘Villa d’Este’ proprio in seguito a questo importante successo.

