Teufel, il fascino dell’amore alla prima nota

Sta per iniziare il conto alla rovescia per San Valentino e, come consuetudine, ci si trova a chiedersi cosa regalare al proprio partner per celebrare l’amore e rendere speciale questa giornata

Regalare qualcosa di pratico e utilizzabile ogni giorno è un’ottima idea per San Valentino.Teufel, l’azienda berlinese rinomata per qualità sonora e design avanzato, ha pensato a quattro regali perfetti per gli amanti della musica e della tecnologia. Tra di essi, spiccano le potenti speaker BOOMSTER GO, gli impeccabili auricolari AIRY TWS, le cuffie sportive AIRY SPORTS e le innovative cuffie a padiglione ZOLA.

BOOMSTER GO: versatilità per chi ama vivere con la giusta frequenza

Le mini-speakers BOOMSTER GO, compatte e versatili, rappresentano un regalo ideale per chi ama portare la propria playlist musicale ovunque e condividerla con gli altri. Questo dispositivo offre numerosi vantaggi, tra cui una potente qualità audio, resistenza all’acqua conforme allo standard IPX7 e la possibilità di connettersi tramite Bluetooth per lo streaming da qualsiasi app o portale.

La modalità stereo consente di abbinare due dispositivi per un’esperienza sonora più coinvolgente. Con una capacità di riproduzione fino a 10 ore, tempi di ricarica rapidi e un pratico cinturino da trasporto, il BOOMSTER GO è un compagno versatile per ogni occasione. È disponibile sul sito ufficiale di Teufel in cinque eleganti colorazioni al prezzo di 99,99€.

AIRY TWS: comfort e qualità per chi ama la praticità

Le cuffie in-ear wireless della categoria AIRY TWS offrono driver HD lineari robusti per bassi profondi, alti precisi e medi avvolgenti, garantendo un’esperienza audio memorabile. La loro vestibilità confortevole è assicurata dagli auricolari in silicone antibatterico. Dotate di Bluetooth 5.0 con AAC per lo streaming musicale, si accoppiano automaticamente aprendo la custodia di ricarica e offrono una batteria duratura fino a 26 ore di riproduzione.

Il vivavoce integrato è equipaggiato con 4 microfoni, capacità di soppressione del rumore esterno, resistenza all’acqua secondo lo standard IPX3 e controlli touch sull’auricolare. Le AIRY TWS sono disponibili sul sito ufficiale di Teufel in quattro varianti di colore: Pale Gold, Night Black, Argento Bianco e Steel Blue, al prezzo di 99,99 euro.

AIRY SPORTS: allenamento in perfetta sintonia per chi non ha limiti

Gli auricolari in-ear professionali AIRY SPORTS sono progettati per garantire un’esperienza di ascolto di alta qualità, resistenza e autonomia massima durante le sessioni di allenamento. Il driver HD lineare da 12 mm con magneti al neodimio assicura alti precisi e bassi potenti su qualsiasi dispositivo, mentre la certificazione IPX7 li rende impermeabili per affrontare al meglio qualsiasi attività sportiva.

Con una durata della riproduzione fino a 25 ore, queste cuffie sono potenti e offrono una vestibilità sicura e confortevole grazie ai ganci per le orecchie estremamente morbidi in silicone antibatterico, alla tracolla regolabile e ai 3 Ear-Tips inclusi. Per un tocco originale e pratico, la funzione Share Me, disponibile tramite l’app di Teufel, consente di condividere l’ascolto della propria playlist durante l’allenamento. Le AIRY SPORTS sono disponibili sul sito ufficiale di Teufel nelle colorazioni Night Black, Moon Gray, Steel Blue, Coral Pink e Arctic Blue al prezzo di €119,99.

ZOLA : emozioni indimenticabili per un amore vibrante

Le cuffie gaming HD Zola offrono un’esperienza immersiva grazie al suono eccezionale e a una personalizzazione innovativa. Con driver HD lineari da 40 mm per una propulsione acustica accurata, sono leggere e confortevoli grazie al rivestimento morbido, rendendole adatte anche per lunghe sessioni di gioco.

I vantaggi sono molteplici: il DTS Headphone:XV2 offre un audio surround binaurale 7.1 su PC per un’esperienza di gioco migliorata, il microfono a condensatore HD è orientabile, e la connessione USB consente una trasmissione ottimizzata tramite DSP digitale. Per le cuffie è disponibile il software gratuito Teufel Audio Center, che permette l’accesso a impostazioni per audio e microfono.

Le ZOLA sono disponibili sul sito ufficiale di Teufel in sei colorazioni: Coral Red, Golden Amber, Uva & Aqua, Teal & Lime, oltre ai colori base Light Grey e Dark Grey, al prezzo di 129,99€. Sono in vendita anche accessori come le cover a 19,99 euro/paio e un set composto da due cuscinetti auricolari e una protezione in spugna per il microfono a 24,99 euro, disponibile in tutti e sei i colori.

