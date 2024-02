Mare fuori 4 è arrivato: ecco dove vederlo!

La serie tv italiana napoletana ambientata nell’Istituto Penitenziario Minorile di Napoli è tornata, il 14 febbraio uscirà Mare Fuori 4: ecco dove vederlo!

Tutti i fan della serie Mare Fuori aspettavano con molta impazienza e trepidazione. Da oggi, 1° febbraio, sono disponibili i primi 6 episodi della quarta stagione della serie italiana che ha fatto impazzire tutto il pubblico italiano e potete vederli direttamente sulla piattaforma streaming gratuita di Raiplay. Potete recuperare i primi 6 episodi cliccando qui. Dopo questi primi episodi, gli ultimi 6 usciranno prima sempre su Raiplay, il 14 febbraio. Da quello stesso giorno, tutti gli episodi saranno trasmessi in onda ogni mercoledì alle ore 21:20 su Rai 2.

Mare fuori 4, dove vederlo e cosa aspettarci

La serie tv è letteralmente esplosa dopo la terza stagione, diventando una delle serie tv italiane più amate dalla nostra patria. Mare Fuori è diventato il cavallo di battaglia per la Rai e soprattutto per RaiPlay. Ora Mare Fuori 4 dovrà essere perlomeno all’altezza della terza stagione (trovate qui la nostra recensione) e, nel migliore dei casi, riuscirà anche a superarla. La quarta stagione l’hanno proposta con la stessa formula della stagione precedente: prima su RaiPlay e poi in diretta su Rai 2. La trama è sempre lì, incentrata sui ragazzi e ragazze all’interno dell’Istituto Penitenziario Minorile di Napoli, in cui ci regala scene strappalacrime mostrandoci intrecci tra i personaggi davvero strazianti.

Nella quarta stagione i protagonisti Rosa, Carmine, Mimmo, Kubra, Dobermann, Cucciolo e Micciarella ormai hanno la consapevolezza di non poter contare più sulla loro famiglia e di non essere più al sicur0. I ragazzi sono soli e sono costretti ad affrontare le loro più grandi paure per sopravvivere nella loro vita. Non c’è più l’amore della famiglia, ormai hanno solo l’amicizia su cui possono contare. Altri ragazzi però hanno una sorte diversa, come Pino, Edoardo, Giulia e Silvia, che ancora vivono il peso dei loro legami familiari, nel bene e nel male. Ora sono tutti maggiorenni ed è giunto per il loro il momento di scegliere chi vogliono essere e cosa fare della loro vita. Devono affrontare la crescita e l’entrata nella vita adulta.

Vi ricordiamo che i rimanenti 6 episodi usciranno il 14 febbraio, per poi andare in onda su Rai 2 dallo stesso giorno, ogni mercoledì sera alle 21:20. Cosa ne pensate? Siete felici di questo ritorno? Fateci sapere la vostra nei commenti. Continuate a seguirci su tuttotek.it per altre news dal mondo delle serie tv e molto altro.

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere?

Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 5,99 euro al mese su questa pagina.

Bonus: come avere un abbonamento alle piattaforme streaming e risparmiare

Esistono alcuni servizi che consentono di condividere l’account delle migliori piattaforme streaming (Netflix, Prime Video, Disney Plus, NOW TV, Paramount Plus, ecc.) con altre persone e duqnue di risparmiare sugli abbonamenti, parliamo di GamsGo, GoSplit o CooSub. Grazie a GamsGo, GoSplit e CooSub è possibile acquistare, ad un prezzo irrisorio, un abbonamento condiviso con altri utenti in maniera facile, veloce e sicura.