L‘obiettivo Tamron 35-150 mm F/2-2.8 è in super offerta su Amazon ad un prezzo davvero interessante! Scopriamo insieme i dettagli

Continuano le offerte su Amazon dei prodotti Sony e degli accessori compatibili con le fotocamere Sony. Dopo aver individuato due interessanti offerte per le fotocamere, come la compatta Sony RX100 V e la mirrorless Sony Alpha 7II, diamo uno sguardo agli obiettivi compatibili con le fotocamere Sony. L’obiettivo Tamron 35-150 F/2-2.8 attacco Sony E-Mount è disponibile in una Super offerta su Amazon e questo rende ancora più interessante l’acquisto delle fotocamere Sony in questi giorni. Siamo di fronte ad un obiettivo Tamron, che è destinato a diventare una lente principale per il proprio corredo.

Tamron 35-150 F/2- 2.8 attacco Sony super OFFERTA su Amazon

Il Tamron 35-150 mm F/2-2,8 Di III VXD Sony E-Mount è un obiettivo che copre una focale così ampia da essere il sostituto di tante delle nostre lenti fisse e oltretutto, siamo di fronte ad un obiettivo molto luminoso. Questo Tamron offre infatti un’apertura di diaframma a 2 al minimo di focale e a F/2.8 sull’apertura di focale più ampia, quindi quando di utilizza lo zoom. A questo, si aggiunge anche il meccanismo di messa a fuoco che sfrutta un motore lineare VXD (Voice-coil eXtreme-torque Drive, che offre un autofocus veloce e preciso. Il tutto per un obiettivo ergonomico e piuttosto leggero per quello che offre, infatti abbiamo un peso di 1165 g e dimensioni complessive di 89 x 158 mm.

Caratteristiche tecniche

Focale: 35-150 mm

Angolo di campo: 63.4 – 16.4°

Formato:FF, APS-C

Diaframma Max.: f/2.0-2.8

Lamelle diaframma: 9

Lenti/Gruppi: 21 elementi in 15 gruppi

Min. distanza fuoco: 0.33 metri

Rapporto riproduzione: 0.17x

Stabilizzazione: No

Messa a fuoco: Linear Motor

Messa a fuoco interna: Si

Anello treppiede: No

Moltiplicatori: Non compatibile

Diametro filtri: 82 mm

Tropicalizzazione:Si

E voi cosa ne pensate di questo obiettivo Tamron 35-150 F/2- 2.8 in offerta su Amazon? Se approfitterete di questa offerta, fatecelo sapere nei commenti e continuate a seguire tuttotek.it per tutte le offerte sul mondo della fotografia.