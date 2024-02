Margot Robbie commenta la mancata nomination agli Oscar

Barbie è riuscito a collezionare ben 8 nomination agli Oscar 2024. Tuttavia nessuna di queste riguarda la protagonista, Margot Robbie o la regista, Greta Gerwing

Il film campione d’incassi 2023, Barbie, ha conquistato il pubblico, e anche l’Academy, dal momento che le nomination per la pellicola sono state ben 8 tra cui una dedicata a Ryan Gosling che nel film ha vestito i panni di Ken e una per America Ferrera come miglior attrice non protagonista. Tuttavia non c’è stata alcuna nomination per la protagonista, Margot Robbie, e nemmeno per la regista, Greta Gerwing . I fan della pellicola hanno espresso tutto il loro dissenso sul web riguardo l’accaduto e anche Ryan Gosling, interprete di Ken, e conquistatore della nomination come miglior attore non protagonista aveva già commentato la cosa, dicendosi molto sorpreso e deluso dall’accaduto. Anche la collega America Ferrera aveva espresso la propria amarezza per le mancate nomination della protagonista e della regista.

Le parole di Margot Robbie sulla mancata nomination agli Oscar

Ora è il turno di una delle dirette interessate. Infatti, Margot Robbie ha deciso di affrontare la situazione di petto commentando l’accaduto. L’attrice ha partecipato ad una speciale proiezione dei Barbie ad un panel SAG e, così, ha deciso di affrontare la polemica:

Non c’è modo di sentirsi tristi quando sai di essere così fortunato. Ovviamente penso che Greta dovrebbe essere nominata per la regia perché quello che ha fatto è una cosa irripetibile nella sua carriera, quello che ha realizzato è qualcosa di pazzesco. Ma è stato un anno incredibile per tutti i film. Sospetto solo che sia più grande di noi. È più grande di questo film, è più grande del nostro settore.

l’attrice ha poi aggiunto di essere più che entusiasta per i risultati già raggiunti dalla pellicola, anche per le nomination già collezionate:

È pazzesco! Abbiamo deciso di fare qualcosa che cambiasse la cultura, che la influenzasse e che avesse semplicemente un determinato impatto. E lo ha già fatto, e in parte, molto più di quanto avessimo immaginato. E questa è davvero la ricompensa più grande che potrebbe derivare da tutto questo. La reazione del pubblico è stata la più grande ricompensa di tutta questa esperienza, sia che si tratti di vivere un momento del genere, di parlarne in bagno o di vedere cosa scrivono le persone online, o anche soltanto vedere quanto rosa abbiamo portato in una stanza proprio adesso. Non ho mai preso parte a qualcosa del genere. Non così. Ho fatto cose legate ai fumetti e questo ha avuto una grande reazione, ma questo sembrava molto differente. E non riesco a pensare a un’epoca in cui un film abbia avuto questo effetto sulla cultura. È fantastico essere nell’occhio del ciclone.

Barbie, inoltre, è il primo film miliardario che sia stato diretto esclusivamente da una donna. Si è trattato di un film che ha superato tutti gli altri prodotto al botteghino lo scorso anni, infatti Barbie ha incassato 1.4 miliardi di dollari in tutto il mondo.

