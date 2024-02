Xbox Series X in offerta su Amazon, per i fedeli di Microsoft

Gli appassionati dei videogiochi potranno solo che gioire con questa offerta sull’Xbox Series X che troviamo oggi su Amazon: la console migliore per quanto riguarda lo streaming e il game cloud!

Chi ama giocare ai videogiochi non può assolutamente lasciarsi perdere l’ultima console di casa Microsoft, infatti su Amazon è in offerta l’Xbox Series X alla modica cifra di 499 euro invece di 549,99 euro. In fatto di game cloud e streaming, basta guardare il catalogo dei giochi per Xbox Game Pass. Xbox offre, infatti, il miglior servizio per chi vuole avere una vera e propria sala giochi virtuale all’interno della propria casa: puoi recuperare grandi titoli che non hai mai giocato e allo stesso tempo giocare i nuovi titoli in uscita, tutto solo con un semplice abbonamento. Puoi accedere all’offerta cliccando sul box Amazon apposito qui in basso.

L’offerta sulla Xbox Series X per un centinaio di grandi titoli

Xbox Series X, in fatto di potenza, non ha nulla da invidiare alla concorrente Sony. Questa è la console più potente e veloce di casa Microsoft. Puoi esplorare mondi di gioco con 12 teraflop di potenza di elaborazione grafica grezza, ray tracing DirectX, unità SSD da 1 TB e videogiochi sempre in risoluzione 4K. Puoi accedere rapidamente ai giochi grazie al Quick Resume, che rende i tempi di caricamento molto brevi, anzi, fulminei e fino a 120 fps, con il supporto Xbox Velocity Architecture.

Ora arriviamo al punto forte della console: l’Xbox Game Pass Ultimate, un abbonamento a un servizio (venduto separatamente) che ti permette di accedere a grandissimi titoli di grande valore. Puoi giocare a Starfield, l’ultima fatica di Bethesda, la casa di sviluppo della famosa saga di Fallout, oppure Forza Motorsport, se ti appassionano le gare in auto. Puoi giocare con i tuoi amici a centinaia di titoli di grande qualità, anche su PC, e grazie al cloud, puoi anche giocare in streaming senza dover necessariamente fare alcun download.

Se sei un giocatore accanito che vuole provare di tutto, e allo stesso tempo giocare ad alta risoluzione con una console potente, approfitta dell’offerta sull’Xbox Series X. Continua a seguirci su tuttotek.it per altre offerte e molto altro!