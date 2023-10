In questa recensione analizzeremo la figure di Sally da “The Nightmare Before Christmas”, realizzata da da ABYstyle Studio

“The Nightmare Before Christmas” è un film d’animazione stop-motion del 1993 diretto da Tim Burton. Il film racconta la storia di Jack Skellington, il Re di Halloween, che scopre la Città del Natale e decide di rubare Babbo Natale per portare il Natale ad Halloweentown.

Sally è una bambola di pezza vivente creata dal Dottor Finkelstein, uno scienziato pazzo. Quest’ultima è sicuramente uno dei personaggi più iconici del film d’animazione in stop-motion. . La sua figure, realizzata in scala 1:10 da ABYstyle Studio, si va ad aggiungere alla collezione “SFC”/ Vediamo insieme se si tratta di un oggetto da collezione valido o meno nella recensione completa!

La confezione | Recensione The Nightmare Before Christmas – Sally Figure

La confezione della figure è realizzata con cartone robusto e presenta una grafica accattivante che cattura perfettamente l’atmosfera oscura e affascinante del film. Una finestra trasparente sulla confezione permette di ammirare la figure all’interno, creando un’anticipazione di ciò che vedremo. Le decalcomanie sulla confezione aggiungono un ulteriore tocco di dettaglio e raffinatezza, trasmettendo l’attenzione al dettaglio che è stata messa nella creazione di questa statuetta.

La figure | Recensione The Nightmare Before Christmas – Sally Figure

La figure di Sally è realizzata in PVC di alta qualità, con una struttura rigida e solida che garantisce la sua durabilità nel tempo. L’altezza complessiva di statuetta è di circa 18,5 cm, mentre la profondità è di circa 11,5 cm, permettendole di spiccare in qualsiasi collezione.

Il lavoro di pittura sulla figura è eseguito con estrema cura e precisione, con colori che sono fedeli a quelli del personaggio originale. Il volto di Sally è espressivo e ben realizzato, catturando la sua aura misteriosa e affascinante, mentre i capelli sono anch’essi rigidi. Il vestito è un capolavoro di dettagli e decorazioni, riflettendo il suo stile distintivo.

La posa della figure è dinamica e suggestiva, catturando l’essenza giocosa e sognante di Sally. La sua posizione, con un cestino ricolmo di “vivande” nelle mani, cattura perfettamente il suo spirito avventuroso e il suo sguardo rivolto verso destra crea un’atmosfera di sogno e mistero, traghettandoci nel mondo incantato di Tim Burton.

Inoltre, la figura include un piccolo gatto nero, posizionato ai piedi di Sally. Anche il gattino è realizzato in PVC.

L’unico lato negativo è l’assenza di sfumature di colore, ad esempio nei capelli della bambola, le quali avrebbero garantito un colpo d’occhio senz’altro più riuscito.

Conclusione

La figure di Sally da The Nightmare Before Christmas di ABYstyle Studio è un’opera straordinaria per tutti gli amanti del film. Ogni aspetto di questa creazione è realizzato con dedizione e attenzione ai dettagli, catturando perfettamente l’anima della bambola di pezza. La sua posa dinamica, il suo volto espressivo, i dettagli del vestito e il piccolo gatto nero rendono questa figure un capolavoro da esporre con orgoglio in qualsiasi collezione. Il prezzo di 39,99 euro sul sito ufficiale di ABYstyle è un po’ più alto rispetto alle altre figure della medesima collezione, però giustificato dai dettagli dei quali questa figure è arricchita.