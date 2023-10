In questa recensione analizzeremo la figure di Zero da “The Nightmare Before Christmas”, realizzata da da ABYstyle Studio

C’era una volta, nel 1993, un film d’animazione magico intitolato “The Nightmare Before Christmas,” creato sotto la guida di Tim Burton. Questo straordinario film narra il racconto di Jack Skellington, sovrano indiscusso di Halloween. Jack si avventura oltre il suo regno e fa la scoperta della Città del Natale, determinandosi a portare il calore natalizio a Halloweentown. Tuttavia, le sue azioni innescano conseguenze che nessuno avrebbe mai potuto prevedere. Compagno di Jack è Zero.

Zero, il cagnolino fantasma di Jack Skellington, è uno dei personaggi più iconici del film d’animazione “The Nightmare Before Christmas” di Tim Burton. Con il suo corpo gelatinoso e la sua lingua penzoloni, Zero è un vero e proprio concentrato di tenerezza e comicità. La sua figure, realizzata in scala 1:10 da ABYstyle Studio, è un oggetto da collezione imperdibile per tutti gli appassionati del film.

La confezione | Recensione The Nightmare Before Christmas – Zero Figure

L’imballaggio della statuetta è realizzato con cartone resistente e presenta un design accattivante che cattura in modo magistrale l’atmosfera oscura e affascinante del film. Una finestra trasparente sulla confezione offre uno sguardo anticipato all’interno, suscitando l’entusiasmo per ciò che ci aspetta. Inoltre, le decalcomanie apposte sulla confezione aggiungono un tocco ulteriore di dettaglio e eleganza, riflettendo l’attenzione meticolosa dedicata alla creazione di questa straordinaria statuetta.

La figure | Recensione The Nightmare Before Christmas – Zero Figure

La figure di Zero è realizzata in PVC di alta qualità, con una struttura rigida e solida che garantisce la sua durabilità nel tempo. L’altezza complessiva di statuetta è di circa 11 cm, mentre la profondità è di circa 11,5 cm.

La maestria nella pittura della statuetta è evidente grazie a una precisione e attenzione straordinarie, con colori che rimangono fedeli all’originale del personaggio. Il volto di Zero trasmette espressività e dettaglio, catturando perfettamente la sua aura giocosa. Le orecchie sono ondulate, mentre la coda si arrotola, creando una sensazione di dinamismo nella statuetta.

La posa della figura è estremamente dinamica, riuscendo a catturare l’essenza gioiosa del cagnolino fantasma. La sua estetica, con una mini-zucca equilibrata sul naso e occhi spalancati, incarna perfettamente il suo spirito. Inoltre, la figura è accompagnata da una dettagliata miniatura di una tomba in cartone, posta dietro Zero, la quale è ben realizzata, anche se il materiale potrebbe risultare un po’ delicato.

La base della figure è realizzata in PVC e presenta una grafica accattivante che richiama l’atmosfera del film, con un tombino inciso. I ciottoli sono dipinti con cura e presentano sfumature di colore, che conferiscono alla base un aspetto realistico.

Conclusione

La figure di Zero da The Nightmare Before Christmas di ABYstyle Studio è un oggetto da collezione di alta qualità, che cattura perfettamente l’essenza del personaggio. La figura è realizzata con cura e attenzione ai dettagli, e il painting è fedele a quello originale. La posa dinamica e suggestiva della figure rende Zero un oggetto da esporre con orgoglio in qualsiasi collezione. Il prezzo di 24,99 euro è in linea con quello di altre figure simili sul mercato.