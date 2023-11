Recensione UGREEN Power Bank 140 W 25000 mAh: il nome non è allettante, ma vale!

Scopriamo insieme, in questa recensione dedicata, tutti i dettagli sulla UGREEN Power Bank 140 W 25000 mAh, una Power Bank dal nome non molto allettante, ma decisamente funzionale (non il nome)

Chi è abituato a viaggiare molto conosce bene l’importanza di avere dietro, sempre a portata di mano, una Powerbank in grado di soddisfare e ricaricare ogni tipo di dispositivo elettronico utile al viaggio stesso. Che sia il (fondamentale) telefono, o che siano laptop, cuffiette e console da gaming portatili, avere dell’energia elettrica di scorta a portata di mano è ormai diventata una prerogativa contemporanea. Fra le proposte più potenti attualmente presenti sul mercato troviamo sicuramente la UGREEN Power Bank 140 W 25000 mAh: no, non ha un nome più corto per annoverarlo in questa recensione, quindi dovrete farvela andare bene così.

Aspetto easy | Recensione UGREEN Power Bank 140 W 25000 mAh

Sin dalla confezione con cui ci è arrivata a casa per questa recensione, la UGREEN Power Bank 140 W 25000 mAh si mostra esattamente per quel che è: uno strumento decisamente semplice nelle linee, senza alcun fronzolo né accessorio superfluo, e dannatamente maestoso in termini di dimensioni. La confezione stessa è composta da una semplice scatola di cartone rigido bianco e verde al cui interno troviamo, oltre ovviamente alla Power Bank, un cavetto Type-C/Type C, una custodia in finto velluto sulle tinte del marrone per proteggere la batteria, il “libretto di istruzioni” e la garanzia del prodotto. Stop, niente di più, niente di meno. Anzi, la custodia è un plus veramente inaspettato.

La Power Bank, disponibile nel colore grigio/nero, non brilla certo per design, anzi. Paradossalmente, però, questa semplicità la rende quanto meno sofisticata nell’aspetto, quasi minimal. Su uno dei lati lunghi troviamo un tasto con cui è possibile accendere la Power Bank e il relativo piccolo schermo laterale, che indica il residuo della batteria tramite un numero percentuale, decisamente più comodo rispetto a molti altri competitor che la indicano con delle stanghette che possono voler dire tutto e niente.

… ma decisamente ingombrante! | Recensione UGREEN Power Bank 140 W 25000 mAh

Quel che ci ha colpiti, a primo impatto, è decisamente la maestosità delle dimensioni già citata poco fa. Qui sotto trovate le specifiche:

Dimensioni : 16 x 8,08 x 2,67 cm

Peso: 505 grammi

Come potete ben vedere, sia in termini di grandezza sia di peso la UGREEN Power Bank 140 W 25000 mAh supera di gran lunga molte altre competitor di simili o superiore potenza. E questo è effettivamente l’unico “difetto” che riusciamo a sottolineare in sede di recensione: questa Power Bank non è leggera e non è decisamente un prodotto che non sentirete nello zaino, anzi.

Ricarica rapida in entrata e in uscita | Recensione UGREEN Power Bank 140 W 25000 mAh

In compenso, ci troviamo di fronte ad un dispositivo dotato di ricarica rapida sia in entrata sia in uscita. Questo vuol dire che potrete ricaricare molto velocemente la UGREEN Power Bank 140 W 25000 mAh. Abbiamo fatto diverse prove e con diverse fonti di energia: utilizzando un caricatore con ricarica rapida e un cavetto che la supporta, la Power Bank si è ricaricata in meno di due ore. Davvero incredibile, considerando la quantità di energia che riesce a racchiudere.

Abbiamo ricaricato un Samsung Flip Phone 3 in meno di 45 minuti quasi completamente, consumando il 15% della sua batteria. Poi ci siamo rivolti al nostro Laptop Huawei NBLK-WAX9X che stavolta abbiamo scaricato fino allo 0% prima di provare la UGREEN Power Bank 140 W 25000 mAh e l’abbiamo ricaricato al 100% con circa un’ora e 45 minuti, scaricando completamente la Power Bank. Ne è valsa la pena però. Abbiamo anche provato il dispositivo con un Nintendo Switch standard, che si è ricaricato completamente in meno di un’ora consumando, all’incirca, il 20% della batteria della Power Bank. Per non parlare del nostro Smart Watch Samsung… Ottime prestazioni, dunque, ma soprattutto una ricarica veramente rapida.

Hub di ricarica | Recensione UGREEN Power Bank 140 W 25000 mAh

Potrete anche usare la vostra UGREEN Power Bank 140 W 25000 mAh come hub di ricarica per dispositivi multipli, perché è possibile usarla contemporaneamente sia in entrata sia in uscita. Ovviamente il dispositivo andrà a distribuire l’energia equamente fra i dispositivi, diminuendo inevitabilmente l’output: ci vorrà più tempo, ma potrete ricaricare velocemente più dispositivi tutti insieme. E anche questo potrebbe fare molto comodo per i nostri lettori viaggiatori!

La UGREEN Power Bank 140 W 25000 mAh non ha, di norma, un prezzo esagerato, ma neanche così accessibile. Di base viene venduta a 149.99€ sia sui maggiori siti di e-commerce sia sul sito ufficiale della compagnia cinese. Spesso, però, la potete trovare direttamente in sconto su Amazon, vi lasciamo il banner relativo del prodotto qua sotto: tenetelo d’occhio, magari, quando decidete di improntare del denaro su una Power Bank di buona fattura.

Immancabile!

Ed è proprio questo il nostro verdetto al termine di questa recensione di UGREEN Power Bank 140 W 25000 mAh. Siamo di fronte ad un prodotto con un buon rapporto qualità-prezzo, davvero utile per i viaggiatori assidui perché ha un’ottima potenza in uscita con una ricarica rapida davvero eccezionale. Di contro, questa Power Bank non è decisamente un qualcosa di leggero e piccolo, quindi preparatevi ad avere un peso in più all’interno del vostro zaino. Possiamo garantirvi, però, che in termini di prestazioni a questo prezzo difficilmente troverete di meglio.

8.3 BUON PRODOTTO! Punti a favore Ricarica rapida in entrata e in uscita

Ricarica rapida in entrata e in uscita Ottima capacità Punti a sfavore Dimensioni e peso sopra la norma