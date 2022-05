Iesus Martyr, alla riscoperta del film “maledetto” di Giuseppe Sciarra

Giuseppe Sciarra è uno dei più interessanti registi del circuito cinematografico alternativo: andiamo a scoprire il suo Iesus Martyr

C’è tutto un mondo alternativo al circuito cinematografico classico ed è quello che vive sul web e nei festival alternativi. Un universo vivo e ricco di idee, con nomi interessanti come quello di Giuseppe Sciarra, che negli anni ha saputo costruirsi un gruppo nutrito di ammiratori ed estimatori del suo lavoro. Nella cinematografia del regista, un posto di rilievo è sicuramente occupato da Iesus Martyr, un film considerato addirittura “maledetto” in cerca di rivalutazione e riscatto.

Iesus Martyr: il film “maledetto” di Giuseppe Sciarra

La pellicola descrive con crudo realismo la giornata tipica di un uomo affetto da alcolismo e da tossicodipendenza. Si tratta di una delle tante persone che vivono ai margini della società, abbandonate a loro stesse e ai propri demoni. Persone che costituiscono un mondo che viene spesso tenuto all’oscuro, che viene celato, ma che prolifera ai bordi e sottopelle rispetto alla società considerata “canonica”.

Giuseppe Sciarra ha realizzato anni fa questo cortometraggio, avvalendosi della prova attoriale di Federico Balzarini. Al tempo della sua realizzazione, il film è stato presentato in diverse rassegne cinematografiche italiane, turbando non poco il pubblico che ha potuto assistere alla proiezione. Sciarra guida Balzarini nell’interpretazione veramente raffinata del protagonista, chiuso nella sua stanza, in lotta perpetua con quei demoni che lo rendono quasi un martire, come sottolinea il titolo. Al fianco di Federico Balzarini c’è Claudio Lolli, che interpreta il mefistotelico spacciatore che funge da diavolo tentatore nella vita del protagonista. Il loro feeling in scena è molto forte e contribuisce all’ottima riuscita del corto.

Iesus Martyr fa della crudezza il suo punto di forza, non ha paura a sbattere in faccia allo spettatore la drammaticità del racconto che veicola, che poi altro non è che il dramma della realtà. È un film che non si trova al momento su nessuna piattaforma streaming, ma che meriterebbe maggior risalto vista la peculiarità del lavoro messo in scena.

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere? Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.