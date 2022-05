Windows 11 Preview 25120: nuovo contenuto Microsoft

L‘azienda Microsoft, ha rilasciato, per ora sul canale Dev, il nuovo Windows 11 Preview 25120 con contenuto desktop interattivo

Microsoft, l’azienda multinazionale d’informatica con sede a Redmond nello Stato di Washington, creata da Bill Gates e Paul Allen (qui per maggiori informazioni), ha rilasciato Windows 11 Preview 25120. Questa nuova build è disponibile, per ora, per il canale Dev.

Anteprima | Windows 11 Preview 25120

Microsoft ha appena annunciato una nuova build di anteprima di Windows 11 per gli utenti iscritti al canale Dev del programma Windows Insider. Windows 11 build 25120 include grandi cambiamenti, in quanto include il supporto per il contenuto desktop interattivo. Precisamente, è una sorta di integrazione desktop di widget, con Microsoft che ora implementa una casella di ricerca che hai direttamente sul desktop per cercare rapidamente sul Web.

Dichiarazioni | Windows 11 Preview 25120

Microsoft ha affermato che:

Gli addetti ai lavori di Windows che utilizzano Dev Channel possono provare nuove idee, funzionalità più lunghe ed esperienze che hanno lo scopo di aiutare a convalidare i concetti. A partire da questa build di anteprima, alcuni addetti ai lavori vedranno una di queste funzionalità concettuali mentre iniziamo a esplorare l’esposizione di contenuti interattivi leggeri sul desktop di Windows. Oggi Windows espone questo tipo di contenuto nella bacheca dei widget. Per iniziare a valutare questa idea generale e questo modello di interazione, la prima esplorazione in quest’area aggiunge una casella di ricerca visualizzata sul desktop che consente di eseguire ricerche sul Web.

Ovviamente questa nuova funzionalità è ancora agli albori, quindi per ora solo la casella di ricerca può essere posizionata sul desktop.

Molto probabilmente “widget” più simili si faranno strada sul desktop nelle prossime build.

Microsoft, tuttavia, ha spiegato a gli utenti che possono ancora disabilitare questa funzionalità. Inoltre incoraggia tutti a inviare feedback per aiutare a perfezionare ulteriormente l’esperienza in questa fase iniziale di sviluppo.

Se desideri rimuovere questa casella di ricerca, puoi fare clic con il pulsante destro del mouse sul desktop, scegliere Mostra più opzioni e attivare l’opzione Mostra ricerca. Siamo entusiasti di apprendere il tuo feedback su questo modello di interazione, quindi utilizza l’Hub di feedback per fornire feedback se ricevi questo esperimento.

ha affermato la società nelle note di rilascio della nuova build.

E tu cosa ne pensi di questo nuovo build di Windows? Dicci la tua lasciando un commento qui sotto e continua a seguire tuttoteK per restare sempre informato sul mondo delle tecnologia (e non solo!).