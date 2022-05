Con chi viaggi: nuove clip del film con Lillo e Fabio Rovazzi

Sono state diffuse nuove clip di Con chi viaggi, il film diretto da YouNuts! con protagonisti Lillo e Fabio Rovazzi

Al cinema solo il 23, 24 e 25 maggio, Con chi viaggi è un appuntamento da non perdere. Il film evento vede come protagonisti Lillo, Alessandra Mastonardi, Michela De Rossi e Fabio Rovazzi. Alla regia troviamo invece il duo YouNuts!, composto da Antonio Usbergo e Niccolò Celaia, che ha già diretto Sotto il sole di Riccione. Guardiamo insieme le nuove clip di Con chi viaggi!

La trama di Con chi viaggi

Quattro sconosciuti si incontrano grazie ad una app per condividere un viaggio in auto. Tutto sembra scorrere normalmente ma la realtà non è quella che sembra. Paolo (Lillo) è un irrequieto uomo dall’aspetto simpatico che sembra nascondere qualcosa. Michele (Fabio Rovazzi) e Anna (Alessandra Mastronardi) nascondono di aver avuto un passato insieme. Elisa (Michela De Rossi) non sa di avere con Paolo un rapporto decisamente speciale. Tra una chiacchierata e l’altra, risate e colpi di scena, una commedia on the road con sfumature noir che permette di esplorare relazioni umane inattese. Un viaggio che si trasforma in un’avventura destinata a cambiare le vite di tutti i personaggi.https://www.youtube.com/watch?v=9D7hB-dwDw0

Con chi viaggi è il remake italiano di una commedia spagnola, Con Quien Viajas, scritta e diretta da Martin Cuervo. A dirigere la versione nostrana, come detto, sono gli Younuts!, registi di video musicali e di due lungometraggi prima di questo: Sotto il sole di Riccione e Altrimenti ci arrabbiamo. La sceneggiatura invece è firmata da Matteo Menduni, Tommaso Renzoni e Pasquale Petrolo, meglio noto come Lillo, che interpreta il ruolo di Paolo.

Cosa ne pensate di Con chi viaggi? Andrete a vederlo al cinema? Ricordatevi che avete tempo fino a domani per non perdervelo! Vi lasciamo qui il link del trailer! Fateci sapere cosa ne pensate nei commenti!

