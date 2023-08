Enrico Mattei: i film più celebri sul presidente dell’ENI

La storia personale di Mattei incarna i momenti più complessi del periodo storico e sociale in cui ha vissuto, offrendo un esempio di incalzante maturazione

Enrico Mattei è una figura di primaria importanza all’interno della storia contemporanea italiana. Il suo coraggio, spirito di iniziativa e fiducia nelle capacità del popolo italiano, ne fanno uno dei maggiori sostenitori della ricostruzione del Paese. Grazie alle iniziative intraprese in Italia e nel mondo, tra cui la creazione di ENI, il suo nome e le sue imprese sono diventate immortali, tanto che non stupisce che esistano numerosi documentari su Enrico Mattei film e miniserie.

Con la fondazione di ENI si è posto l’obiettivo di costruire una rete di collaboratori talentuosi che si muovessero agilmente nell’arena internazionale. Questo spirito di iniziativa e promozione traspare bene dai personaggi che interpretano Enrico Mattei film e serie tv che incarnano la visione futuristica di questo grande personaggio. E questa diventa proprio uno dei punti di forza distintivi che ENI, oltre ai suoi interessi specifici, è in grado di offrire all’azione diplomatica dell’Italia.

Con ENI Mattei si distingue quindi, per essere un pioniere nella promozione dello spirito di frontiera e del rispetto delle culture diverse.

Infatti la storia personale di Mattei incarna i momenti più complessi del periodo storico e sociale in cui ha vissuto, offrendo un esempio di incalzante maturazione. Così come non è stata da meno la sua intensa partecipazione al movimento partigiano e democratico cristiano.

Ma vediamo insieme due pellicole su Enrico Mattei film che descrivono fedelmente la carriera e le visioni futuristiche di questo importante personaggio della storia contemporanea.

Enrico Mattei film: “Il caso Mattei” (1972)

Cominciamo subito con una proiezione fedelissima su Enrico Mattei film tv che ebbe un ottimo successo all’epoca. Infatti “Il caso Mattei” è un film del 1972, diretto da Francesco Rosi e dedicato alla figura di Enrico Mattei, presidente dell’ENI, morto in un incidente aereo nel 1962. Il film ha vinto il Grand Prix per il miglior film al 25º Festival di Cannes.

La pellicola racconta la storia di Mattei, dalla sua nomina a commissario straordinario dell’AGIP nel 1945, fino alla sua morte nel 1962. Durante il film, vengono esplorate le teorie sull’incidente aereo e sulle possibili influenze politiche e criminali. Nonostante il successo, il film non è mai stato distribuito in DVD.

La proiezione inizia nel 1962 con l’incidente aereo che coinvolge Enrico Mattei, Irnerio Bertuzzi e William McHale. Non si è mai chiarito cosa sia successo esattamente durante il ritorno dal viaggio in Sicilia. Successivamente, attraverso un flashback nel 1945, vediamo Mattei nominato commissario dell’AGIP con il compito di liquidarla, ma invece decide di mantenerla in vita e addirittura di rafforzarla.

Nel 1960, Mattei stringe un accordo petrolifero con l’Unione Sovietica e si confronta con giornalisti francesi e inglesi. Nel 1970, un giornalista scompare e le autorità escludono la pista Mattei, mentre i giornalisti la ritengono plausibile, nonostante venga in seguito arrestato un sospettato, insabbiando poi tutta la questione.

Nel film si passa poi alle testimonianze sugli ultimi giorni di Mattei in Sicilia. Il regista Rosi intervista anche uno studioso e un’ex spia che sostengono la teoria del sabotaggio dell’aereo. Alla fine, il film ritorna al 1962, mostrando l’incidente aereo e il salvataggio. In sottofondo, si sentono le parole di Enrico Mattei repliche divenute ormai famose e riguardanti il suo impegno a lottare contro il monopolio dell’industria petrolifera.

Enrico Mattei film: “L’uomo che guardava il futuro”

Oltre al film già citato su Enrico Mattei serie tv e documentari, sono stati un altro memoriale della sua storia. “Enrico Mattei – L’uomo che guardava al futuro” è una miniserie televisiva italiana che è stata trasmessa su Rai 1 il 3 e il 4 maggio 2009.

La storia inizia con l’ultima giornata di vita di Enrico Mattei, l’ingegnere e fondatore dell’ENI. La mattina del 27 ottobre 1962, dopo aver tenuto il suo ultimo discorso a Gagliano Castelferrato, Mattei prende un volo da Catania a Milano. A bordo dell’aereo c’è anche il giornalista William McHale, che ha programmato di intervistare Mattei.

Durante il volo, avvengono una serie di flashback che ci riportano indietro nel tempo, fino al 1936 a Milano, quando Mattei inizia la sua carriera lavorativa. Successivamente, vediamo come Mattei incontra sua moglie Greta e la sposa, e come affronta le difficoltà per riportare l’Agip al successo dopo la guerra, nonostante l’opposizione di molti.

Tuttavia, i suoi sogni si spezzano quando l’aereo si schianta a Bascapè la sera del 27 ottobre 1962, in una zona rurale. La notizia della morte di Mattei viene comunicata per prima a Marcello Boldrini, suo caro amico, che a sua volta la comunica a Greta, la moglie di Mattei, che sperava ancora di riabbracciare suo marito nonostante i pericoli in cui incorreva durante i viaggi.

Inizialmente, la morte di Mattei viene considerata come un incidente. Tuttavia, solo 32 anni dopo, nel 1994, la Procura di Pavia riapre il caso e nel 2005 accerta la presenza di esplosivi sui resti dell’aereo e sull’orologio di Mattei, archiviando il caso come omicidio colposo, senza che siano stati individuati i responsabili.

