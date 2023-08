Nel pieno di agosto, dalla Sony Creators Conference arriva una bella novità, i tratta di un cortometraggio realizzato con un motore grafico in tempo reale: scopriamo insieme dove vederlo

Pet tutti i fan di Ghostbusters, è disponibile un nuovo cortometraggio! Si è da poco conclusa la Sony Creators Conference, in cui sono state rilasciate molte interessanti novità sul mondo del cinema e una di questa riguarda il tanto amato franchise Ghostbusters. Durante la conferenza infatti è stato rilasciato un nuovo cortometraggio sulla saga, che è disponibile gratuitamente e su youtube in una versione che ne mostra anche i dietro le quinte di realizzazione. Si tratta infatti di un cortometraggio realizzato con un motore grafico in tempo reale, della durata di due minuti, una vera novità rispetto al solito tipo di produzione.

Ghostbusters: dove guardare il nuovo cortometraggio

Questa tipologia di tecnica ha infatti permesso di realizzare il cortometraggio in poco tempo, utilizzando il software Unreale Engine, insieme a un teatro di posa per il motion capture per le riprese con gli effetti visivi. Proprio per questo motivo, il cortometraggio ha una grafica molto realistica, in cui possiamo vedere Ecto-1 che gira per le strade di New York.

Il corto è realizzato dalla Sony Pictures Entertainment in collaborazione con Ghost Corps, Pixomondo, PlayStation Studios e Epic Gamescon e vede Jason Reitman in regia come per Ghostbusters Legacy. Si tratta di un corto molto interessante soprattutto per gli addetti ai lavori che possono scoprire nuove tecniche di realizzazione risparmiando tempo e costi. Nel frattempo, giova sicuramente anche ai fan che possono vedere un divertente cortometraggio sulla loro saga preferita con tanto di backstage sui segreti di produzione. Una collocazione perfetta dopo che a causa degli scioperi in corso il nuovo capitolo della saga di Ghostbusters Legacy, ancora senza titolo, è stato posticipato al 29 marzo 2024.

Il cortometraggio è possibile vederlo in questo articolo con tanto di backstage di produzione, buona visione!

