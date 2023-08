Asus M1603QA: notebook in forte sconto da Euronics

Ottimo prezzo per il notebook Asus M1603QA, in offerta in questo momento e ancora per qualche giorno sul sito Euronics, scopriamolo insieme

Il notebook Asus M1603QA rappresenta un’opzione versatile ed efficiente per le esigenze informatiche moderne. Con la potenza del processore AMD Ryzen 5 – R5-5600H e la velocità di 3,3 GHz, questo dispositivo offre prestazioni avanzate per un’ampia gamma di attività. La RAM da 8 GB e la memoria da 512 GB assicurano spazio e velocità di risposta, mentre la scheda grafica AMD contribuisce a un’esperienza visiva coinvolgente. Con uno schermo da 16 pollici, il notebook offre un’ampia area di lavoro. Dotato di una porta USB 2.0, è anche compatibile con le periferiche tradizionali. Il sistema operativo Windows 11, con TPM 2.0, garantisce sicurezza e versatilità. Inoltre, l’opportunità di acquistarlo in offerta a soli 499€ da Euronics rende questa proposta ancora più allettante.

Caratteristiche tecniche | Asus M1603QA

Approfitta dell’offerta | Asus M1603QA

Se sei alla ricerca di un notebook che unisca prestazioni affidabili, spazio di archiviazione generoso e un’esperienza visiva coinvolgente, l’Asus M1603QA potrebbe essere la scelta perfetta per te. Con il potente processore AMD Ryzen 5, 8 GB di RAM e 512 GB di memoria, questo dispositivo è pronto a gestire le tue attività quotidiane e progetti più ambiziosi. L’offerta speciale a soli 499€ presso Euronics lo rende ancora più conveniente. Non perdere l’opportunità: clicca qui per approfittare dell’offerta.

