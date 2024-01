The Mandalorian: il film è diventato ufficiale!

Lucasfilm ha annunciato in maniera ufficiale che il rumoreggiato film di The Mandalorian si farà! In futuro vedremo il Mandalorian Din Djarin e il piccolo Grogu in azione sul grande schermo! Sappiamo anche chi dirigerà il film: scopriamo insieme tutti i dettagli sul film nel mondo di Star Wars!

Tempo fa c’erano diversi rumor a riguardo, rumor che non erano stati ancora confermati né dalla Lucasfilm (dai un’occhiata alla storia della casa di produzione) né tantomeno dalla Disney. Dopo un mese da quei rumor, finalmente abbiamo la conferma: il film di The Mandalorian si farà! La serie tv si è fermata con la terza stagione, uscita su Disney+ nel 2023 e il finale non aveva lasciato nulla in sospeso. Perciò il futuro di Din Djarin e Grogu era incerto, ma ora la Lucasfilm ha assicurato i fan della serie con il grande annuncio che tutti aspettavamo: il Mandaloriano e Grogu avranno un continuo, ma in forma di lungometraggio. Il titolo del film dovrebbe essere proprio The Mandalorian and Grogu e alla regia ci sarà Jon Favreau, lo stesso ideatore della serie. Questo dovrebbe bastare a rassicurare i fan dei due protagonisti sulla fedeltà alla serie originale.

Jon Favreau alla regia del film di The Mandalorian

Jon Favreau in persona ha espresso un commento sulla lavorazione del film di The Mandalorian, esprimendo il suo entusiasmo nel poter portare le avventure del cacciatore di taglie e del piccolo adorabile Grogu sul grande schermo.

Ho amato raccontare storie ambientate nel ricco mondo creato da George Lucas. La prospettiva di portare sul grande schermo il Mandaloriano e il suo apprendista Grogu è davvero entusiasmante.

Non abbiamo ancora una conferma su chi si occuperà della sceneggiatura, ma è molto probabile che sarà Dave Filoni, che è il regista e produttore esecutivo della serie tv. Sappiamo però che Filoni sarà uno dei produttori del film, insieme al regista e alla presidente della Lucasfilm, Kathleen Kennedy. Anche lei ha espresso la sua riguardo al film, spiegando di essere elettrizzata del progetto in cantiere, elogiando il mondo e i personaggi che lo rendono vivo.

Jon Favreau e Dave Filoni hanno introdotto in Star Wars due nuovi e amatissimi personaggi, e questa storia è perfetta per il grande schermo.

La serie, pubblicata sulla piattaforma streaming di Disney nel 2019, quindi, non avrà una quarta stagione, ma la storia dell’amato duo “padre e figlio” continuerà con un progetto molto più grande. The Mandalorian and Grogu entrerà in produzione nel 2024, ovviamente non sappiamo ancora nulla sulla trama e sul casting, anche se sembra piuttosto scontato che ad interpretare il Mandaloriano sarà sempre Pedro Pascal. Questo film dovrebbe fare da apripista alla nuova serie di film di Star Wars. L’universo creato da George Lucas, infatti, si amplierà con il film di Taika Waititi, ma non solo. Sono stati annunciati infatti ben tre film per una nuova trilogia. Il primo capitolo sarà diretto da James Mangold (Logan) e racconterà la genesi del concetto di Forza e ci mostrerà l’avventura del primo Cavaliere Jedi

Insomma, il futuro di Star Wars, ma ancora di più, di The Mandalorian, sembra roseo. Siete contenti della notizia? Andrete a vedere The Mandalorian and Grogu? Fatecelo sapere nei commenti! Continuate a seguirci su tuttotek.it per altre news dal mondo di Star Wars e tanto altro dal cinema!

