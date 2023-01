The Boogeyman: il trailer del nuovo film di Stephen King

Diamo un’occhiata all’attesissimo trailer di The Boogeyman, il nuovo adattamento, basato su una delle opere horror firmate da Stephen King

Finalmente l’attesa è finita, The Boogeyman, la nuova pellicola basata sull’opera di Stephen King e pubblicata per la prima volta nel 1973, vedrà presto la luce. Per ingannare l’attesa è stato finalmente reso disponibile il trailer. Inizialmente previsto solo in streaming, un repentino cambio di rotta porterà il film a debuttare anche nelle sale cinematografiche italiane. Vediamo di che si tratta.

The Boogeyman: trailer e trama

Da piccoli avevate paura dei mostri che si nascondevano sotto al vostro letto? A giudicare da quelli che potrebbero infestarli secondo Stephen King, avevate ragione a temerli. Ne abbiamo un assaggio nel trailer di The Boogeyman, che ha per protagonista una bambina, alle prese con una creatura misteriosa e terrificante, che ogni notte si aggira nella sua camera.

Ecco la sinossi del film:

Ancora scossi dalla tragica morte della madre, una ragazza adolescente e il suo fratellino si ritrovano tormentati da una presenza sadica nella loro casa e lottano per far sì che il padre in lutto presti loro attenzione prima che sia troppo tardi.

Il cast

Al film prenderanno parte Sophie Thatcher (Yellowjackets, 2021), Chris Messina (Birds of Prey, 2020) e David Dastmalchian (Dune, 2021). Al loro fianco Marin Ireland (The Umbrella Academy, 2020-2022), Vivien Lyra Blair (Obi-Wan Kenobi, 2022) e Madison Hu (Voyagers, 2021). La sceneggiatura è stata scritta da Scott Beck, Bryan Woods (già autori di A Quiet Place, 2020) e Akela Cooper (Malignant, 2021) e successivamente anche da Mark Heyman (Il cigno nero, 2010). Il film sarà distribuito da 20th Century Studios.

The Boogeyman, che uscirà in sala il 2 giugno, non sarà l’unico adattamento di Stephen King che avremo il piacere di vedere quest’anno. I fan dello scrittore statunitense potranno ritenersi fortunati in questo 2023, perché anche Le notti di Salem (‘Salem’s Lot) verrà trasposto, sebbene ancora non abbia una data precisa.

Nonostante ci sarà da attendere ancora qualche mese, alcuni rumors fanno già fremere i fan. Sembrerebbe infatti che si parli di The Boogeyman come uno dei migliori adattamenti di Stephen King, parola dello stesso autore.

