Uncharted: il capitolo 5 destinato a PS5 potrebbe essere già stato mostrato inavvertitamente

In rete si è parlato molto di un ipotetico Uncharted 5 in sviluppo per PS5 dopo che Sony ha pubblicato il suo ultimo spot dedicato alla console

Sony ha pubblicato un nuovo spot di PlayStation chiamato “Live From PS5” che mostra alcuni dei titoli più importanti della console, sia passati che in arrivo, in un segmento di notizie fittizio, tra le clip ci sono due titoli che non riconosciamo e ci ricordano molto Uncharted, il che lascerebbe pensare a un capitolo 5 per la fortunata saga adventure.

Questo segmento di notizie fittizie accende i riflettori sulle gesta di Spider-Man, Kratos, Ratchet e Clank, gli Eikon del gioco in arrivo, oltre ai personaggi di Final Fantasy XVI e di altri giochi come Gran Turismo 7 e Returnal. Tuttavia, tra le clip, ci sono due spezzoni che mostrano quella che sembra essere una giovane donna in una grotta misteriosa con in mano una torcia mentre si avvicina a un’antica reliquia. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Uncharted: ecco il video dell’ipotetico capitolo 5 destinato a PS5

Scoprite se riuscite a individuare voi stessi gli spezzoni che alluderebbero a un ipotetico Uncharted 5 nell’annuncio Live From PS5 del video che potete vedere in basso.

Li avete visti? Nella prima clip, il personaggio sconosciuto si avvicina a un’antica reliquia seduta su un piedistallo tenendo in mano una torcia. La donna porta con sé un voluminoso zaino dal quale pende una corda. Nella seconda inquadratura si vede lo stesso personaggio che soffia via polvere e sporcizia dall’antica reliquia. Ora, un altro gioco annunciato per PS5 non ci è venuto in mente quando abbiamo visionato ma il video, ma questi due spezzoni combinati ci ricordano soprattutto la serie Uncharted di Naughty Dog.

Prima di fare ulteriori ipotesi, è bene sottolineare che in una recente intervista con Buzzfeed, il presidente di Naughty Dog, Neil Druckmann, che ha lavorato alla serie Uncharted, ha dichiarato che lo studio sta “procedendo” per quanto riguarda il franchise in questione. Tuttavia, anche se Naughty Dog potrebbe abbandonare Uncharted, si tratta ancora di una IP di PlayStation, il che significa che un’altra software house potrebbe lavorare sulla IP suddetta.

