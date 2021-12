Rotten Tomatoes svela la top 10 dei migliori film del 2021

Svelata la top 10 dei migliori film dell’anno secondo Rotten Tomatoes. Per ora la lista è provvisoria visto che sono in arrivo altre recensioni che potrebbero alterare il risultato

Anche quest’anno il sito web Rotten Tomatoes ha svelato la top ten dei film dell’anno. In diverse occasioni l’aggregatore di voti si è trovato al centro di polemiche per la manipolazione dei voti su alcuni film. Adesso che l’annata cinematografica sta per concludersi, arriva la classifica dei migliori film del 2021 calcolati sulla base di voti della critica.

Per le votazioni dei critici e dei critici top sono indicati quanti di essi hanno dato una recensione positiva (fresh), quanti hanno dato invece una recensione negativa (rotten), il numero di recensioni totali e la votazione media in decimi.

Il sito, in realtà, si compone di tre votazioni totali che poi, matchati, compongono il giudizio complessivo: quella dei critici, quella dei critici top e quella del pubblico. Le votazioni complessive finali di ciascuna delle tre categorie sono espresse in percentuale di votazioni favorevoli. Per ottenere un giudizio complessivo positivo un film deve ricevere una valutazione positiva da parte di più della metà dei critici e degli spettatori che lo hanno visto.

Tuttavia le votazioni dei critici e del pubblico sono indipendenti: un film può ottenere un giudizio negativo da parte dei critici ma essere comunque di gradimento per il pubblico o viceversa.

Ad ogni modo la top 10 di Rotten Tomatoes di quest’anno include una grande varietà di blockbuster, documentari e film indipendenti a dimostrazione di quanto questo 2021 avesse da offrire agli appassionati di cinema di ogni genere.

Ci sono ancora recensioni work in progress che devono ancora arrivare per alcuni dei film in questo elenco, quindi fino al 31 dicembre la top 10 potrebbe subire qualche cambiamento.

La top 10 (provvisoria)

Per il momento la lista dei migliori film del 2021 è così composta:

Nomadland Judas And The Black Messiah The Faather In The Heights Spider-Man: No Way Home Summer of Soul Pig Il potere del cane CODA West Side Story

