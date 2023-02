Queen Charlotte: il trailer dello spin-off di Bridgerton

Queen Charlotte, attesissimo spin-off di Bridgerton in uscita il 4 maggio su Netflix, si mostra con il primo trailer rilasciato dalla piattaforma

L’universo di Bridgerton sta per ampliarsi con l’arrivo di Queen Charlotte: A Bridgerton Story, in uscita su Netflix il 4 maggio 2023. La serie esplorerà l’ascesa al potere della regina Carlotta, dal matrimonio con re Giorgio fino alla nascita dell’alta società di Bridgerton. Dopo il grandissimo successo della serie firmata Shondaland, questo spin-off segna l’ampliamento ufficiale dell’universo connesso a Bridgerton, destinato ad ampliarsi ancora di più nei prossimi anni. In attesa, dunque, dell’esordio dello spin-off il 4 maggio e dell’arrivo della nuova stagione della serie madre, previsto sempre entro il 2023, andiamo a dare un’occhiata a Queen Charlotte: A Bridgerton Story col trailer rilasciato da Netflix.

Queen Charlotte: trama e cast dello spin-off di Bridgerton

Come detto, questo attesissimo spin-off di Bridgerton esplorerà il passato di uno dei personaggi più amati della serie madre, ovvero la Regina Carlotta, interpretata da India Ria Amarteifio, giovane attrice che abbiamo già visto in Evermoor e The Interceptor, e da Golda Rosheuvel nella sua versione adulta, con l’attrice che quindi ritorna dopo le esperienze in Bridgerton. Conosceremo il passato della Regina, com’è cresciuta e com’è arrivata a diventare la massima rappresentante e detentrice del potere nella ricca e prestigiosa società di Bridgerton.

Al fianco delle due attrici che hanno il compito di incarnare la Regina Carlotta troviamo, nel cast dello spin-off di Bridgerton, anche Adjoa Andoh nei panni di Lady Agatha Danbury, Ruth Gemmell in quelli di Lady Violet Bridgerton, Michelle Fairley come la Principessa Augusta e Corey Mylchreest come Re Giorgio. Completano il cast di Queen Charlotte: A Bridgerton Story: Arsema Thomas, Sam Clemmett, Freddie Dennis, Richard Cunningham, Tunji Karim, Rom Maloney, Cyril Nei e Hugh Sachs. L’appuntamento, dunque, va al 4 maggio con l’arrivo dello spin-off di Bridgerton su Netflix.

