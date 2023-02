DAZN: come chiedere il rimborso

Avete riscontrato malfunzionamenti e disservizi? In questo articolo andremo a mostrarvi come chiedere il rimborso a DAZN. Scopriamo tutti i dettagli

Purtroppo, come abbiamo sottolineato nel nostro articolo dedicato ai momenti in cui DAZN non funziona e a cosa fare quando accade, spesso DAZN è stata protagonista in negativo a causa di una serie di disservizi e malfunzionamenti che ogni tanto capitano. Nel momento in cui vi accorgete di tali disservizi e venite danneggiati da questi, avete la possibilità di chiedere un rimborso che verrà erogato al 25% o al 50%, in alcuni casi decide DAZN stessa di rimborsare il 100% dell’importo.

Come chiedere il rimborso a DAZN in seguito a disservizi?

Chiedere il rimborso a DAZN, dunque, è assolutamente possibile ed è una procedura che consigliamo a tutti di fare nel momento in cui i disservizi e malfunzionamenti vanno ad inficiare la vostra visione. Per farlo bisogna seguire dei passaggi e “rispettare” alcuni criteri che potete leggere direttamente su questa pagina. Qui andremo a riassumervi i punti fondamentali di questa procedura che vi consigliamo di leggere con molta attenzione:

L’utente che intende richiedere il rimborso deve veicolare la propria domanda (la Richiesta) entro 7 giorni di calendario dalla messa a disposizione da parte di DAZN dei dati di playback relativi all’evento interessato.

La Richiesta dovrà essere trasmessa dal titolare dell’abbonamento.

L’utente dovrà, inoltre, accompagnare la Richiesta con uno screenshot ovvero con una fotografia nei formati PNG o JPEG dei dati riportati sul test Misurainternet o altro Speed test effettuato durante la fruizione dell’evento.

Verranno prese in considerazione le richieste trasmesse ai seguenti indirizzi e-mail: richiestarimborsodazn@dazn.com o la PEC rimborsidazn@legalmail.com.

Non verranno prese in considerazione Richieste veicolate in forme differenti dal Modulo o versioni del Modulo o allegati che non siano nei formati indicati.

In questi punti sopracitati si fa riferimento ad uno specifico modulo per la richiesta del rimborso, un modulo che dovrà essere compilato con i vostri dati e con tutte le informazioni richieste e che potete trovare cliccando qui. Vi ricordiamo, inoltre, che potete sottoscrivere un abbonamento a DAZN o rinnovare quello che già avete anche accedendo direttamente da qui. Fateci sapere con un commento cosa ne pensate e se questo articolo vi è stato utile.

Per rimanere aggiornati su tutte le novità dal mondo tech e non solo continuate a seguirci e a sintonizzarvi sulle pagine di tuttoteK.