One Piece Film Red: numeri straordinari in Italia per l’anteprima

One Piece Film Red ha fatto segnare numeri da capogiro nei due giorni in cui è stato proiettato in anteprima in Italia

Attesissimo da appassionati e non, One Piece Film Red non delude le attese e nei due giorni di proiezione in anteprima fa registrare numeri veramente incredibili. L’anime è andato in scena il 7 e 8 novembre in lingua originale, facendo segnare più di 51.000 presenze e un incasso di poco meno di 400.000 euro. Un successo enorme per lo sbarco in Italia del nuovo capitolo della saga di One Piece, un film che ha visto la partecipazione attiva di Eiichro Oda, il creatore dell’amatissima serie manga.

One Piece Film Red: un successo straordinario

Il film, diretto da Goro Taniguchi e prodotto da TOEI Animation, è andato in scena in oltre 200 sale del nostro paese, facendo segnare numeri mai registrati per una programmazione in lingua giapponese. Sia nella giornata del 7 che in quella dell’8 novembre la pellicola si è piazzata al primo posto del box office, confermando i grandi risultati che il nuovo capitolo di One Piece sta raccogliendo in giro per il mondo.

Ai numeri strepitosi in Italia, il film accompagna quelli negli altri paesi, con risultati straordinari anche in Francia e in patria, dove la pellicola è diventata la più redditizia di sempre del franchise e si è affermata come il secondo miglior debutto della storia del cinema giapponese, nonché il miglior incasso anime del 2022. Numeri strepitosi, dunque, che non fanno che aumentare l’attesa per l’uscita ufficiale, in versione doppiata, del film, prevista per il primo dicembre.

Oltre alle anteprime, la pellicola è stata presentata anche al Lucca Comics & Games 2022, con la presenza del regista e di altri membri della troupe che ha lavorato al film, dal Character Designer e Direttore dell’animazioni Masayuki Sato ai produttori Hiroashi Shibata e Tomoya Yoshida, fino ai doppiatori Emanuela Pacotto e Renato Novara.

In attesa, dunque, dell’uscita in tutte le sale in versione doppiata, ecco il trailer di One Piece Film Red:

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere? Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.