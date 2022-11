The Whale: arriva il trailer del film con Brendan Fraser

The Whale è stato uno dei film più apprezzati nell’ultima edizione del Festival di Venezia: in attesa della sua uscita, è stato rilasciato il trailer

Uno straordinario Brendan Fraser, noto soprattutto per il suo ruolo nei film de La Mummia, è il protagonista di The Whale, nuovo, attesissimo, film firmato da Darren Aronofsky. La pellicola è stata una delle più amate nell’ultima edizione del Festival di Venezia e ha messo in luce il grande ritorno di Fraser, che potrà impreziosire la sua carriera con premi e riconoscimenti grazie a The Whale, oltre a un riconoscimento della critica già ampiamente testimoniato dopo la kermesse lagunare. Il film di Aronofsky, dunque, si candida a essere uno dei grandi protagonisti della prossima stagione: in attesa di conoscere la data d’uscita ufficiale possiamo gustarci un’anteprima del film grazie al primo trailer ufficiale.

The Whale: la trama e il cast del film

Si è parlato molto della straordinaria interpretazione di Brendan Fraser e del solito grande lavoro di Aronofsky, pronto a tornare in auge dopo successi come Il Cigno nero e The Wrestler. The Whale racconta la storia di Charlie, un professore d’inglese alle prese con una grave obesità, il quale tenta di ricucire i rapporti con la figlia come ultima occasione di riscatto nella sua vita, dopo che la giovane si è allontanata da lui. Il ruolo del protagonista è, come detto, di Brendan Fraser e insieme a lui nel cast della pellicola di Aronofsky ci sono Sadie Sink, l’amatissima Max di Stranger Things, Samantha Morton, Ty Simpkins e Hong Chau.

Il film è tratto da una famosissima opera teatrale, realizzata dallo sceneggiatore Samuel D. Hunter, capace di collezionare nel 2013 un grandissimo numero di premi. Un destino che The Whale spera di ripercorrere e, a giudicare dal successo che ha avuto a Venezia, quest’ipotesi non sembra così lontana dal potersi avverare.

Di seguito, il trailer del film:

