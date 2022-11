La GeForce RTX 4080 torna a far parlare di sé, questa volta con i primi leak su benchmark relativi a prestazioni in overclocking

Questa volta si parla di prestazioni in Game, in particolare in 4K, la futura GeForce RTX 4080 è stata protagonista di diversi leak, e, a quanto pare guadagnerà fino al 9% di prestazioni in termini di margine, in più rispetto alla sua nominale potenza, parliamo ovviamente di overclocking e conseguente aumento del Power limit, parrebbe di soli 10W sul consumo finale.

E sembra proprio essere un buon risultato, considerando che il test è stato condotto su un modello RTX 4080 semi-custom (con scheda NVIDIA reference) e con una regolazione del Power Limit relativamente contenuto. La scheda ha guadagnato fino al 9% in 3DMark TimeSpy Extreme e fino al 7% in 3DMark Port Royal.

NVIDIA GeForce RTX 4080: primi benchmark in 4K

Sul portale Chiphell, da cui abbiamo preso la notizia, abbiamo osservato i risultati ottenuti in game, del noto hardware leaker “MEGAsizeGPU/BFK9K” con RTX 4080 e driver idealmente stabili. La GeForce RTX 4080 è stata testata con alcuni titoli, tra cui Forza Horizon 5 aggiornato, COD MW2, Cyberpunk 2077, Borderlands 3 e Shadow of the Tomb Raider. Vedete qui qualche Screen;

Il leaker ha utilizzato la CPU Ryzen 7 7600X per condurre test come potete vedere, in ogni caso, questi risultati di per sé non sono molto esplicativi, o in forma molto ridotta, a me no che non siano abbinati a specifiche simili. Tuttavia, per fare un confronto al volo, un altro membro di Chiphell ha fornito i seguenti risultati facendo un confronto con l’RTX 4090 abbinata ad una CPU i9-12900KF;

Forza Horizon 5: 147 FPS vs 127 FPS (+15.7%)

Shadow of the Tomb Raider: 179 FPS vs 129 FPS (+ 38.8%)

Red Dead Redemption 2: 129 FPS vs 99 FPS (+30.3)

Cyberpunk 2077: 111 FPS vs 83 FPS (33.7%)

COD MW2: 137 FPS vs 127 FPS (+7.9%)

Andando a confrontare l’RTX 4090 e l’RTX 4080. Sono ancora speculazioni è bene ricordarlo, e soprattutto test effettuati su Driver non definitivi in via ufficiale. NVIDIA RTX 4080 sarà lanciata esattamente la prossima settimana, il 16 novembre. Questo modello sarà dotato di GPU AD103 con 9728 core CUDA e 16 GB di memoria GDDR6X. Non è più previsto un modello da 12 GB. Se volete continuare a conoscere le ultime novità dal mondo hardware continuate a seguirci. Un saluto da tuttoteK.