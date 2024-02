Oceania 2: tutto quello che c’è da sapere sul sequel Disney

Èufficiale, la Disney ha confermato che il film d’animazione avrà un sequel, vediamo cosa sappiamo finora di Oceania 2

Dopo l’ultima impresa portata a termina da Wish, la Disney riprende la storia del 2016 Oceania per darle un seguito. Nella giornata del 7 febbraio 2024, in vista dell’assemblea dei soci Disney, Bob Iger ha annunciato che il popolare film d’animazione del 2016, Oceania avrà un sequel. Le voci di un seguito per Oceania circolavano già da alcuni mesi, ma ancora non c’era nessuna notizia ufficiale. Ma ora possiamo sciogliere tutti i dubbi: non solo Oceania avrà un proprio live action, ma verrà regalata anche una storia inedita ai fan. Il progetto iniziale prevedeva un serie tv su Vaiana ei suoi amici, ma a quanto pare le carte in tavola sono cambiate.

Oceania 2, trama, trailer e data di uscita

Ad oggi non ci sono ancora notizie sulla trama del nuovo film. so sa solo che la protagonista, Vaiana, intraprenderà un nuovo viaggio insieme al semidio Maui e che saranno accompagnati da un equipaggio di improbabili navigatori. Vaiana riceverà un’inaspettata chiamata dai suoi antenati per cui dovrà spingersi fino ai mari lontani dell’Oceania nelle pericolose acque perdute da tempo per affrontare un’avventura molto diversa da tutto ciò che abbia mai affrontato. Probabilmente vedremo Oceania 2 nell’autunno 2024 per il 27 Novembre (in Italia è atteso per il giorno successivo, 28 Novembre). Da un’immagine condivisa da Disney si evince che il film d’animazione sarà diretto da Dave Derrick Jr., con musiche di Abigail Barlow, Emily Bear, Opetaia Foa’i e Mark Mancina. Ovviamente è ancora presto per avere un trailer, ma nella giornata dell’annuncio è stato diffuso un video di qualche secondo.

