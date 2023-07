Non sono quello che sono è il nuovo film di Edoardo Leo che sarà presentato in anteprima al Locarno 2023: scopriamo insieme il teaser poster

Non sono quello che sono è il nuovo film di Edoardo Leo liberamente ispirato al celebre Otello di Shakespeare che verrà presentato in anteprima al Locarno 2023. Si tratta del Locarno Film Festival che presenterà in Piazza Grande questo film che è uno dei più attesi tra i titoli italiani.

Non sono quello che sono: il teaser poster del film

In occasione di questa anteprima al Locarno 2023 è stato rilasciato un notevole teaser poster che vede proprio Edoardo Leo in primo piano. Il film si ispira all’opera di Shakespeare, ma ambientato negli anni 2000, con una rilettura che riporta i principali passaggi di questa celebre tragedia: il bene e il male mescolati in un vortice di tradimenti, follia e gelosia. Il film è una produzione di Vision Distribution, Groelandia e Italian International Film in collaborazione con SKY e con Prime Video.

Nel cast, oltre a Edoardo Leo che è anche regista, possiamo vedere Jawad Moraqib, Ambrosia Caldarelli, Antonia Truppo, Matteo Olivetti, Michael Schermi e da Vittorio Viviani.

Non ci resta quindi che attendere l’anteprima di questo film a Locarno e scoprire quando e in che modalità verrà trasmesso in Italia, anche se la produzione che vede coinvolti Sky e Prime Video, fanno pensare che il film possa essere distriuito in piattaforme streaming on demand. L’attore e regista Edoardo Leo è molto produttivo negli ultimi anni e i suoi film sono sempre piuttosto originali a livello di sceneggiatura e molto intensi, anche quest’ultima opera sembra seguire la stessa traccia, dato che si ispira proprio ad una tragedia celebre che non lascia spazio alla leggerezza.

