Era ora: il trailer del nuovo film Netflix, con Edoardo Leo

È uscito il trailer di un nuovo film Netflix, tutto italiano, si tratta di Era Ora, una nuova commedia con Edoardo Leo e Barbara Ronchi

Un nuovo film tutto italiano sta per approdare sulla piattaforma Netflix, il 16 marzo. Si tratta di Era Ora, una nuova produzione presentata alla Festa del Cinema di Roma 2022, che ha come protagonista Edoardo Leo e Barbara Ronchi, questa volta alle prese con il valore del tempo.

Era ora: trama e cast della nuova commedia con Edoardo Leo

La pellicola punta l’attenzione su un tema molto sentito in questa nostra epoca moderna e frenetica: il tempo. La storia narra infatti di Dante, un uomo dalla vita frenetica e dalle alte ambizioni lavorative che vive con la compagna Alice, un’artista in cerca di successo. La coppia entra in crisi quando la donna non è più in grado di sopportare i ritmi frenetici dell’uomo, sempre di corsa e incapace di fermarsi per dedicarle le giuste attenzioni. Un giorno però, Dante si sveglia e si rende conto di trovarsi ad un anno di distanza dalla sera precedente. Cadrà quindi in una spirale temporale, in cui ad ogni nuovo giorno corrisponde ad un anno in più della sua vita.

I due protagonisti Dante e Alice sono interpretati rispettivamente da Edoardo Leo, vincitore dei Nastri d’Argento 2022 per il documentario dedicato a Gigi Proietti e Barbara Ronchi. Nel cast anche Mario Sgueglia, Francesca Cavallin, Andrea Purgatori, Raz Degan e Massimo Wertmüller. La pellicola è diretta da Alessandro Aronadio che ne ha curato anche la scrittura, in collaborazione con Renato Sannio. Era Ora è prodotto da BIM Produzione, Palomar e Vision Distribution.

Il film è in realtà un remake del film australiano “Come se non ci fosse un domani“, di John Lawson, datato 2021.

Le parole degli attori

Edoardo Leo ha sottolineato come questo film muova il pubblico verso una riflessione sul valore del tempo e su ciò che ognuno di noi ne fa. L’attore ha confessato:

Nel percorso che sto cercando di fare come attore mi interessano i film che parlano di noi e che andrei a vedere da spettatore, perché mi incuriosiscono. Ho la sensazione, da quando ho letto la sceneggiatura, che questo film parli davvero alla gente ed é una cosa che dovrebbe sempre fare una commedia.

Barbara Ronchi racconta quale effetto abbia fatto il film, già durante le riprese:

Ricordo che quando eravamo sul set, ogni volta che davamo lo stop, c’era qualcuno della troupe che riflettendo sulle scene appena girate, si rendeva conto di quanto mostrassero la realtà, finendo per esclamare “è proprio così che accade anche a me”.

