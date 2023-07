Controller PlayStation Access: svelati data di lancio e prezzo

Dopo alcune settimane di attesa, Sony ha finalmente svelato la data di lancio e il prezzo di vendita del nuovo controller PlayStation Access. Scopriamo tutti i dettagli in questa nostra nuova news

Poche ore fa Sony ha ufficializzato la data di lancio e il prezzo di vendita del nuovo e rivoluzionario controller PlayStation Access il quale sarà disponibile solo per la next-gen PS5. Si tratta di un controller dal design unico pensato principalmente per offrire la possibilità di giocare a tutte le persone affette da una disabilità che non permette l’utilizzo del classico controller che conosciamo tutti. Una svolta storica in casa Sony, da sempre impegnata anche nel sociale, attesa da milioni di appassionati del mondo videoludico provenienti da tutto il globo. PlayStation Access potrà essere utilizzato da chiunque e offrirà grandi vantaggi soprattutto in quei generi dove è fondamentale avere grande rapidità nei movimenti.

PlayStation Access controller: la data di lancio porta alcune polemiche

Il controller PlayStation Access, fin dalla sua presentazione ufficiale avvenuta qualche mese fa, ha subito attirato su di sé le attenzioni e i favori di tutti gli appassionati fedeli alla console di Sony Interactive Enternaiment. Poche ore fa il team di sviluppo dell’azienda nipponica ha annunciato la data di lancio (prevista per il 6 Dicembre 2023) e il prezzo di vendita che sarà di 89,99 euro. Non sono mancate alcune polemiche dovute al fatto di dover aspettare altri 5 mesi prima di poterlo finalmente acquistare, ma siamo sicuri che questa lunga attesa sarà ripagata dalla qualità costruttiva e funzionale del controller. Un prodotto che promette di rivoluzionare il mondo del gaming su console grazie ad un’ampia possibilità di personalizzazione dei vari tasti e alla possibilità di salvare fino a 30 configurazioni differenti e di caricarle con un semplice tocco nelle impostazioni del controller.

