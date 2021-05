No Sudden Move: il teaser del nuovo film di Steven Soderbergh

No Sudden Move si preannuncia un film da non perdere. Finalmente possiamo dare un primissimo sguardo, grazie al teaser, al nuovo film di Steven Soderbergh

Nel cinema contemporaneo l’aggettivo eclettico risuona ogni qualvolta parliamo di Steven Soderbergh. Non è un caso, difatti il cineasta statunitense ha saputo concepire film arthouse come Sesso, bugie e video tape, ma anche prodotti dal grande respiro come Ocean’s Eleven. In quest’articolo, vi parleremo del teaser recentemente uscito che ci dà un primo sguardo al suo nuovo film: No Sudden Move. Ricordiamo che il cast è di altissimo livello, difatti sono presenti: Don Cheadle, Benicio Del Toro, David Harbour, Ray Liotta, Jon Hamm, Amy Seimetz, Brendan Fraser, Kieran Culkin, Julia Fox, Noah Jupe, Craig muMs Grant, Frankie Shaw e Bill Duke.

Il Teaser trailer del nuovo film di Steven Soderbergh: No Sudden Move

La data d’uscita è fissata per il primo luglio sulla piattaforma HBO MAX, mentre l’uscita in sala non è certa come penseremmo. Il 18 giugno invece debutterà al Tribeca Film Festival e poi alcune settimane dopo ci sarà la release su HBO Max. Sceneggiato da Ed Solomon, già scrittore in Men in Black, Now You See Me e Now You See Me 2, l’opera racconta di un gruppo di criminali non molto esperti. La banda dovrà recuperare dei documenti nella Detroit del 1955, un’epoca in cui l’America si preparava ai movimenti per i diritti civili degli afroamericani.

Il teaser purtroppo non mostra quasi niente, solo delle fotografie in cui possiamo ascoltare dei dialoghi estrapolati da No Sudden Move. Eppure è bastato solo questo a creare un hype per l’ultima opera di Steven Soderbergh, cineasta vincitore dei premi più importanti al mondo: dalla palma d’oro al Festival di Cannes al premio come miglior regista. Noi siamo davvero curiosi per questo nuovo progetto che difficilmente ci deluderà.