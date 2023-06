ohn Wick 4 è uscito nelle sale nel marzo 2023 e fa ancora parlare di sè, questa volta per una bocciatura da parte del celebre registaJ Oliver Stone

John Wick 4 con protagonista Keanu Reeves è uscito nelle sale nel marzo 2023, negli Stati Uniti e in Italia e ha fatto molto parlare di sè. Ora continua a fare discutere dopo la dichiarazione di un celebre nome del mondo del cinema che l’ha preso di mira e bocciato. Non si tratta della prima volta per quanto riguarda i film appartenenti a franchise o saghe, come il caso di quelli del mondo del cinecomics. Molto noto è il caso di Martin Scorsese e delle sue critiche molto dure ai cinecomics, appoggiate anche dalla regista Jane Campion. Qui invece ad esprimersi è stato Oliver Stone, regista noto per JFK, Wall Street e Ogni maledetta domenica e molto esperto di scene di combattimento.

John Wick 4: bocciato da Oliver Stone

Il regista ha visto il film in aereo e lo ha definito “disgustoso oltre ogni immaginazione” in particolare riferendosi alle scene di violenza presenti nel film e alla loro tipologia. La dichiarazione è stata fatta alla rivista americana Variety e a quanto pare Oliver Stone ha notato dalle trecento alle quattrocento uccisioni nel film da parte del protagonista Keanu Reeves e tutte non credibili. Al regista è sembrato stare in un videogioco e lo ha detto ricordando a tutti di essere un veterano del combattimento e trovando “noisoso” questa tipologia di violenza simile al mondo del videogioco.

Durissime critiche da parte di Oliver Stone che vanno verso un franchise piuttosto solido che sta continuando anche con dei progetti spin off, come la serie TV The Continental su Prime Video e John Wick 5 che è stato confermato. Sicuramente nelle parole di Oliver Stone c’è anche una parte di verità molto legata al suo stile cinematografico e il suo modo di interpretare i film.

Voi cosa ne pensate? Se avete visto John Wick 4 e pensate anche voi che sia violento in modo ingiustificato, fateci sapere nei commenti e continuate a seguiretuttotek.it per ulteriori aggiornamenti su questa saga.

